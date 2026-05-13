Appalti pubblici in FVG, quasi 6 miliardi di euro: Trieste e Udine guidano la crescita

Il sistema degli appalti pubblici in Friuli-Venezia Giulia continua a rappresentare un settore strategico per l’economia regionale e per il funzionamento dei servizi pubblici. Nel 2025 il valore complessivo delle gare pubbliche ha raggiunto quota 5,94 miliardi di euro, secondo i dati Anac rielaborati e diffusi da Confcooperative FVG in occasione della decima edizione del convegno “Gli appalti pubblici tra Codice e Direttive”, che si è svolto a Codroipo con la partecipazione di quasi 150 operatori del diritto, dipendenti pubblici e dirigenti del movimento cooperativo.

Trieste guida la classifica regionale degli appalti

A trainare il mercato regionale degli appalti è stata la provincia di Trieste, con gare pubbliche per circa 2,6 miliardi di euro. Segue la provincia di Udine, dove gli importi a base d’asta hanno superato i 2,1 miliardi di euro.

I numeri confermano il peso sempre più rilevante degli investimenti pubblici sul territorio regionale, sia sul fronte delle infrastrutture sia su quello dei servizi e delle forniture destinati alla collettività.

Servizi pubblici oltre i 2,5 miliardi di euro

Nel dettaglio, gli appalti legati ai servizi commissionati dalla pubblica amministrazione hanno superato nel 2025 i 2,5 miliardi di euro a livello regionale. I lavori pubblici hanno invece registrato importi a base d’asta pari a 1,6 miliardi di euro, mentre le forniture hanno raggiunto quota 1,76 miliardi di euro.

Dati che evidenziano la centralità del comparto per numerosi settori del welfare e dei servizi pubblici, nei quali il mondo cooperativo svolge un ruolo determinante.

Il convegno di Confcooperative FVG

L’incontro, giunto alla sua decima edizione, è stato introdotto dal presidente di Confcooperative FVG Daniele Castagnaviz e da Fabio Balducci Romano, in rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati di Udine.

Ai lavori hanno preso parte anche l’assessore regionale Barbara Zilli e il sindaco di Codroipo Guido Nardini, che hanno portato i saluti istituzionali.

Tra i relatori figuravano importanti esponenti della giustizia amministrativa italiana: il presidente di sezione del Consiglio di Stato Luigi Carbone, il presidente di sezione Roberto Chieppa e il consigliere di Stato Giuseppina Luciana Barreca.

Castagnaviz: «Legalità, semplificazione e formazione»

Nel suo intervento, il presidente di Confcooperative FVG Daniele Castagnaviz ha sottolineato l’importanza del sistema degli appalti pubblici per il funzionamento dei servizi e per il tessuto economico regionale.

«Il sistema degli appalti pubblici è centrale per il funzionamento di numerosi servizi pubblici e di welfare nell’ambito dei quali il ruolo delle imprese cooperative è di assoluto rilievo: come Confcooperative siamo impegnati a sostenere la formazione di tutti gli operatori del settore e la diffusione delle pratiche più virtuose promuovendo i principi di legalità, semplificazione e condizioni di mercato che non sviliscano le capacità delle nostre imprese e di lavoratrici e lavoratori», ha dichiarato Castagnaviz.

L’obiettivo dell’associazione è quindi quello di favorire un sistema degli appalti sempre più trasparente ed efficiente, capace di valorizzare le competenze delle imprese e garantire servizi di qualità ai cittadini.

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