Caso Okoye, chiusa l’inchiesta sulle scommesse: decisivo il risarcimento dell’Udinese

La vicenda giudiziaria legata al presunto caso di calcioscommesse che aveva coinvolto il portiere dell’Udinese Maduka Okoye si è conclusa anticipatamente. A mettere fine al procedimento è stato il ritiro della querela da parte di Snaitech, il colosso delle scommesse che aveva accusato i quattro indagati di truffa aggravata. Determinante, secondo quanto emerso, è stato il risarcimento economico effettuato dall’Udinese nei confronti della società di betting.

La partita Lazio-Udinese finita sotto osservazione

L’intera vicenda era nata dopo la partita tra Lazio e Udinese, disputata l’11 marzo 2024. A far scattare gli accertamenti era stata una scommessa ritenuta sospetta effettuata sull’ammonizione di Maduka Okoye, poi realmente arrivata nel corso della gara.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, uno degli indagati, avrebbe puntato più volte sull’ammonizione del portiere bianconero, effettuando diverse giocate tra Udine e Osoppo. La vincita ottenuta sarebbe stata pari a circa otto volte la somma scommessa, elemento che aveva acceso i riflettori sulla possibile combine.

Quattro persone coinvolte nell’inchiesta

Oltre al portiere dell’Udinese, nell’inchiesta erano finite altre tre persone.

Le accuse riguardavano una presunta truffa aggravata ai danni della società di scommesse. Gli investigatori avevano concentrato l’attenzione soprattutto sulla sequenza delle puntate effettuate e sulla coincidenza con l’effettiva ammonizione rimediata da Okoye durante il match.

La vicenda aveva avuto grande eco mediatica, coinvolgendo direttamente uno dei giocatori più rappresentativi della formazione friulana e attirando l’attenzione del mondo sportivo nazionale.

Decisivo l’intervento dell’Udinese

A cambiare il corso della situazione è stato però l’intervento diretto dell’Udinese Calcio. La società friulana ha infatti deciso di risarcire integralmente Snaitech, scelta che ha portato il gruppo delle scommesse a ritirare formalmente la querela.

Con il venir meno della denuncia, il procedimento giudiziario si è quindi chiuso, permettendo a Maduka Okoye di lasciarsi alle spalle una vicenda che aveva rischiato di avere pesanti conseguenze sia sul piano sportivo sia su quello personale.

Per il portiere bianconero arriva così un importante sospiro di sollievo dopo mesi di attenzione mediatica e giudiziaria. Anche per l’Udinese la conclusione della vicenda rappresenta un passaggio significativo, utile a evitare ulteriori ripercussioni sull’ambiente sportivo e sull’immagine del club.

La chiusura del procedimento

Con il ritiro della querela da parte di Snaitech, cala dunque definitivamente il sipario sul caso che aveva fatto discutere il calcio italiano negli ultimi mesi. La decisione della società di scommesse, maturata dopo il risarcimento ricevuto, ha consentito di archiviare il procedimento e mettere fine alla vicenda giudiziaria.

Resta l’eco di una storia che aveva acceso il dibattito sul tema delle scommesse sportive e dei possibili rischi legati alle combine, ma che ora si conclude senza ulteriori sviluppi processuali.

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