Seguici su

Cronaca & AttualitàUdine

Precisazione in merito all’articolo sulla testimonianza di Luka Cammarata

Diario FVG precisa che il riferimento all’Ospedale di Udine era errato e si scusa per l’erronea attribuzione.
Avatar

Pubblicato

3 minuti fa

il

Logo Diario FVG
Logo Diario FVG
Aggiungi Diario FVG come Fonte preferita su Google

In riferimento all’articolo pubblicato su Diario FVG in data 12 maggio 2026, relativo alla testimonianza di Luka Cammarata, precisiamo che il riferimento all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine era errato.

I fatti riportati nell’articolo non risultano riferibili all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine né ad altri presidi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.

La redazione aveva già provveduto a rimuovere il riferimento errato dall’articolo. Con la presente nota, Diario FVG prende atto della segnalazione ricevuta da ASU FC e si scusa per l’erronea attribuzione.

La Redazione

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

You must be logged in to post a comment Login

Tu cosa ne pensi?