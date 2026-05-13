Cronaca & AttualitàUdine
Precisazione in merito all’articolo sulla testimonianza di Luka Cammarata
Diario FVG precisa che il riferimento all’Ospedale di Udine era errato e si scusa per l’erronea attribuzione.
In riferimento all’articolo pubblicato su Diario FVG in data 12 maggio 2026, relativo alla testimonianza di Luka Cammarata, precisiamo che il riferimento all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine era errato.
I fatti riportati nell’articolo non risultano riferibili all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine né ad altri presidi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.
La redazione aveva già provveduto a rimuovere il riferimento errato dall’articolo. Con la presente nota, Diario FVG prende atto della segnalazione ricevuta da ASU FC e si scusa per l’erronea attribuzione.
La Redazione
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