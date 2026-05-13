PrimaCassa vola nel 2025: utile oltre 21 milioni, crescita record e 1.500 soci in assemblea

Un bilancio che conferma crescita, solidità patrimoniale e forte radicamento territoriale. PrimaCassa – Credito Cooperativo Fvg chiude il 2025 con risultati in netto miglioramento e celebra il traguardo davanti a oltre 1.500 soci riuniti all’Ente Fiera di Martignacco per l’Assemblea annuale. Numeri che raccontano una banca cooperativa sempre più protagonista nello sviluppo economico e sociale del Friuli-Venezia Giulia.

L’approvazione del bilancio 2025 ha infatti certificato un percorso di consolidamento che coinvolge non solo i risultati economici, ma anche il sostegno alle comunità, l’attenzione alla sostenibilità e la crescita della base sociale.

Raccolta e impieghi in forte aumento

Tra i dati più significativi emerge la crescita della raccolta complessiva, salita a 2,4 miliardi di euro, con un incremento del 10,7% rispetto all’anno precedente. Un risultato che testimonia la fiducia crescente di soci e clienti verso l’istituto cooperativo friulano.

Parallelamente aumenta anche il sostegno all’economia reale. Gli impieghi alla clientela hanno infatti superato 1,12 miliardi di euro, registrando un aumento del 10,2%. Un dato che conferma il ruolo centrale di PrimaCassa nel supportare famiglie, imprese e attività produttive del territorio.

In crescita pure le masse intermediate complessive, arrivate a quota 3,5 miliardi di euro, sostenute dall’andamento positivo del risparmio gestito, cresciuto del 14,7%.

Qualità del credito ai vertici nazionali

A rafforzare ulteriormente il quadro positivo ci sono gli indicatori legati alla qualità del credito, che collocano PrimaCassa tra le realtà più solide del panorama bancario italiano.

L’NPL Ratio lordo si attesta all’1,42%, mentre quello netto scende allo 0,20%. Particolarmente significativo anche il Texas Ratio pari al 7,50%, dato che conferma la prudenza nella gestione del rischio e l’elevata capacità patrimoniale della banca.

Il risultato economico resta stabile su livelli elevati, con un utile netto superiore ai 21,6 milioni di euro, mentre il patrimonio netto supera i 200 milioni di euro, consolidando ulteriormente la struttura finanziaria della Cassa.

Gasparini: “La forza è nelle relazioni”

Durante l’Assemblea, il presidente Marco Gasparini ha evidenziato come i risultati ottenuti siano il frutto di un modello cooperativo capace di coniugare crescita economica e responsabilità sociale.

«I risultati approvati dall’Assemblea confermano la validità del nostro approccio cooperativo, capace di coniugare crescita economica, attenzione alle persone e responsabilità verso il territorio», ha dichiarato.

Gasparini ha inoltre sottolineato il valore della prossimità e delle relazioni costruite nel tempo: elementi che continuano a rappresentare il principale fattore distintivo della Cassa in un contesto economico sempre più complesso.

Oltre 870 iniziative sostenute sul territorio

Il legame con le comunità locali si riflette anche nell’impatto sociale generato nel corso dell’anno. Nel 2025 PrimaCassa ha sostenuto 872 iniziative tra attività culturali, sociali, sportive e di volontariato, con un investimento complessivo di oltre 1,6 milioni di euro.

Un impegno cresciuto rispetto all’anno precedente e che conferma la volontà della banca di contribuire concretamente allo sviluppo del territorio e del tessuto associativo locale.

Sostenibilità e premio nazionale

Importanti anche i risultati ottenuti sul fronte ESG e della sostenibilità. PrimaCassa ha consolidato il proprio percorso attraverso la certificazione “Next Index ESG – Impresa sostenibile” e la conferma della certificazione per la parità di genere.

A questi riconoscimenti si aggiunge un prestigioso premio nazionale assegnato al Bilancio di Sostenibilità della banca: PrimaCassa si è infatti classificata al primo posto tra le medie imprese italiane nell’ambito del riconoscimento promosso dal Corriere della Sera.

Un risultato che valorizza la capacità dell’istituto di misurare e rendicontare in modo trasparente l’impatto generato su ambiente, sistema economico e comunità locali.

Crescono soci, giovani e presenza nei Comuni

La crescita non riguarda soltanto i numeri economici. La compagine sociale supera infatti i 16mila soci, con un incremento significativo soprattutto tra i giovani.

Si rafforza inoltre la presenza territoriale della banca, oggi attiva in 121 Comuni, a conferma di un presidio sempre più capillare.

Il direttore generale Sergio Copetti ha definito il 2025 un anno record sotto diversi aspetti: nuovi conti aperti, finanziamenti erogati e nuovi ingressi nella base sociale.

«Continuiamo a investire nelle persone, nella formazione e nell’innovazione dei processi – ha spiegato – perché è da qui che nasce la nostra capacità di rispondere in modo efficace alle esigenze del mercato e delle nostre comunità».

Festa del Socio con oltre 1.500 partecipanti

L’Assemblea si è conclusa in un clima di partecipazione e condivisione, confermando il forte senso di appartenenza che lega i soci alla Cassa.

A chiudere la giornata è stata la tradizionale Festa del Socio, che ha richiamato oltre 1.500 partecipanti, trasformando l’appuntamento annuale in un momento simbolico di comunità e identità cooperativa.

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