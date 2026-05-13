Trieste, blitz antidroga a San Luigi: trovati cocaina, eroina e hashish, un arresto

Ancora un’operazione antidroga a Trieste, questa volta nel rione di San Luigi, dove il Nucleo interventi speciali della polizia locale del Comune di Trieste ha fermato due soggetti triestini trovati in possesso di diverse sostanze stupefacenti. Il blitz è avvenuto nei giorni scorsi in via Marchesetti e ha portato a una denuncia e a un arresto con conseguenti domiciliari per uno dei due uomini coinvolti.

L’intervento è scattato dopo che gli agenti, impegnati in un servizio di controllo del territorio assieme all’unità cinofila, hanno notato uno scambio sospetto tra i due soggetti. I movimenti furtivi hanno immediatamente attirato l’attenzione degli operatori, che sono intervenuti bloccandoli prima che potessero allontanarsi.

Sequestrate cocaina ed eroina

Durante il primo controllo effettuato sul posto, gli agenti hanno rinvenuto addosso ai due uomini diverse quantità di droga. A uno dei soggetti è stato trovato poco più di un grammo di cocaina, mentre l’altro aveva con sé quasi 16 grammi di eroina.

I due sono stati successivamente accompagnati in caserma per gli accertamenti di rito. Da lì, su disposizione del pubblico ministero di turno, è scattata anche una perquisizione domiciliare nell’abitazione del secondo soggetto coinvolto nell’operazione.

In casa hashish e marijuana

La successiva perquisizione nell’appartamento ha consentito agli agenti di rinvenire altro materiale stupefacente. In particolare, sono stati sequestrati circa mezzo etto di hashish e ulteriore marijuana, elementi che hanno aggravato la posizione dell’uomo.

La polizia locale ha spiegato che, “in virtù della cessione documentata in flagranza e del quantitativo di sostanze rinvenute”, nei confronti del soggetto è scattata la denuncia. Per lui è stato disposto anche l’arresto obbligatorio, con applicazione della misura degli arresti domiciliari come stabilito dall’Autorità giudiziaria.

Per il secondo uomo, invece, è stata formalizzata una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti.

L’assessore: “Importante essere presenti sul territorio”

Sull’operazione è intervenuta anche l’assessore comunale alla Sicurezza Caterina de Gavardo, che ha sottolineato l’importanza dei controlli costanti nei quartieri cittadini.

“Ancora una dimostrazione di quanto sia importante essere presenti sul territorio e controllare, anche con servizi appiedati, sia il centro che i rioni cittadini”, ha dichiarato l’assessore, evidenziando il lavoro svolto dalla polizia locale nel contrasto allo spaccio e nel monitoraggio delle aree urbane considerate più sensibili.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso il fenomeno dello spaccio di droga nei rioni cittadini, con controlli mirati che proseguiranno anche nelle prossime settimane.

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