Job Breakfast a Udine: 42 aziende e oltre 750 offerte di lavoro per studenti e laureati

Venerdì 15 maggio l’Università di Udine ospiterà l’undicesima edizione del Job Breakfast, il career day dell’Ateneo che mette in contatto diretto studenti, laureati e mondo del lavoro. L’evento porterà negli spazi del polo scientifico di via delle Scienze 206 ben 42 aziende ed enti pubblici, con oltre 750 opportunità professionali disponibili in numerosi settori produttivi. Un appuntamento ormai consolidato che punta su un format informale e partecipato, dove una semplice colazione può trasformarsi in un colloquio o nell’inizio di una carriera.

Un career day dal format “informale”

Il Job Breakfast, organizzato con il sostegno della Fondazione Friuli, si distingue dai tradizionali career day per il clima conviviale e diretto. L’obiettivo è favorire il dialogo spontaneo tra imprese e candidati, eliminando le distanze formali e incentivando il networking.

La manifestazione inizierà alle 8.30 nelle grandi aule del polo scientifico dell’Ateneo. La nuova sede è stata scelta per garantire il regolare svolgimento dell’evento anche in caso di maltempo: nelle precedenti edizioni, infatti, il career day si teneva all’aperto in piazza Libertà.

Negli anni il format ha riscosso un successo crescente. Nelle prime dieci edizioni hanno partecipato circa 2mila giovani e 265 aziende, con quasi 3600 posizioni lavorative proposte complessivamente. Accanto agli stand aziendali sarà presente anche uno spazio dedicato all’orientamento universitario, pensato per far conoscere l’offerta formativa dell’Università di Udine.

Il programma della mattinata

L’apertura ufficiale si terrà nell’aula C10 con i saluti del rettore Angelo Montanari, dell’assessore comunale Federico Pirone e della vice direttrice centrale della Direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione Friuli-Venezia Giulia, Anna D’Angelo. Presente anche il direttore generale dell’Ateneo, Gabriele Rizzetto.

Dopo la “Colazione con le imprese”, le aziende presenteranno le proprie attività e le figure professionali ricercate. Successivamente studenti e laureati potranno consegnare i curriculum vitae e sostenere colloqui individuali fino alle 13 circa.

Dall’industria all’IT: tutti i settori coinvolti

L’edizione 2026 del Job Breakfast coinvolgerà realtà appartenenti a settori molto diversi tra loro: siderurgia, energia, consulenza, finanza, logistica, difesa, automazione, pubblica amministrazione, ricerca del personale, infrastrutture, climatizzazione, IT e grande distribuzione.

Tra le aziende e gli enti presenti figurano nomi di primo piano come Danieli & C. Officine Meccaniche, Fincantieri, Fantoni Group, Gruppo Pittini, Lidl Italia, Westinghouse Electric Italy, PricewaterhouseCoopers, Sms Group e Agenzia delle Entrate.

Proprio l’Agenzia delle Entrate offrirà circa 400 opportunità professionali nel settore pubblico, mentre tra le realtà con il maggior numero di posizioni aperte spiccano Fincantieri con 86 proposte, Sms Group con 30, la Regione Friuli-Venezia Giulia con 27, Westinghouse Electric Italy con 23 e Modine con 22.

“Favorire occupazione e innovazione”

Secondo il professor Cortella, il servizio di placement rappresenta una parte fondamentale del percorso universitario.

“Mettere in relazione i talenti formati dall’università con il sistema produttivo e istituzionale significa favorire l’occupazione, sostenere l’innovazione e trattenere competenze sul territorio”.

Il Job Breakfast si conferma così non solo come occasione concreta di inserimento lavorativo, ma anche come strumento per rafforzare il legame tra università, imprese e territorio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook