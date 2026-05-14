Lignano Sabbiadoro
Lignano Sabbiadoro conquista ancora la Bandiera Blu: premiate spiagge e porti turistici
Lignano Sabbiadoro conquista ancora la Bandiera Blu 2026 e si conferma tra le migliori località balneari italiane
Lignano Sabbiadoro si conferma ancora una volta ai vertici del turismo balneare nazionale. La celebre località friulana ha ottenuto anche per il 2026 la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee) alle destinazioni che si distinguono per qualità ambientale, servizi e sicurezza. In Friuli-Venezia Giulia, insieme a Grado, Lignano rappresenta l’unica eccellenza regionale premiata nell’edizione di quest’anno.
Il riconoscimento assume ancora più valore considerando che, nel 2026, sono state complessivamente 257 le località rivierasche italiane insignite della Bandiera Blu, simbolo di qualità e sostenibilità ambientale.
I criteri della Bandiera Blu
Ottenere la Bandiera Blu non è affatto semplice. La Fee assegna il vessillo sulla base di 33 rigorosi criteri che valutano diversi aspetti della gestione del territorio e dell’offerta turistica.
Tra i parametri presi in esame figurano la qualità delle acque di balneazione, la gestione ambientale, la raccolta differenziata, la presenza di servizi efficienti e accessibili, oltre alla sicurezza sulle spiagge e all’attenzione verso la mobilità sostenibile.
Lignano Sabbiadoro ha superato brillantemente tutte le verifiche, confermando la propria capacità di coniugare turismo, tutela ambientale e qualità dell’accoglienza.
Lignano protagonista anche nella nautica
Oltre al riconoscimento per le spiagge, Lignano domina anche il settore della nautica da diporto regionale. Il Friuli-Venezia Giulia conquista infatti 15 Bandiere Blu dedicate agli approdi turistici, registrando un incremento rispetto all’anno precedente.
La località friulana fa la parte del leone con ben quattro strutture premiate:
- Porto Turistico Marina Uno
- Marina Punta Verde
- Marina Punta Faro Resort
- Darsena Porto Vecchio
Numeri che confermano il ruolo centrale di Lignano anche nel turismo nautico dell’Alto Adriatico.
Gli altri approdi premiati in Friuli-Venezia Giulia
I riconoscimenti assegnati dalla Fee si distribuiscono lungo tutta la costa regionale. Ad Aprilia Marittima ottengono la Bandiera Blu tre strutture: Marina Resort Punta Gabbiani, Darsena Aprilia Marittima e Marina Capo Nord.
Premiato anche Porto Maran a Marano Lagunare, mentre San Giorgio di Nogaro si distingue con due cantieri nautici. Conferma importante anche per la Marina di Monfalcone.
A Grado ricevono il vessillo Porto San Vito e Darsena San Marco, mentre completano l’elenco degli approdi premiati Duino Aurisina e la Lega Navale di Trieste.
Un simbolo di qualità e sostenibilità
La conferma della Bandiera Blu rappresenta per Lignano Sabbiadoro molto più di un semplice riconoscimento turistico. Il vessillo internazionale certifica infatti un modello di sviluppo basato su qualità ambientale, servizi efficienti e attenzione al territorio.
Per la località friulana si tratta di un’ulteriore conferma della propria attrattività turistica e della capacità di mantenere standard elevati in un settore sempre più competitivo.
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