Fvg, nuovi contributi per gli eco-eventi sportivi: la Regione punta sullo sport green

Lo sport come strumento per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e rendere le società sportive protagoniste della transizione ecologica. È questo l’obiettivo emerso dall’incontro avvenuto a Trieste tra l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro e il presidente del Coni nazionale Luciano Bonfiglio. Un confronto che rafforza il percorso già avviato dal Friuli-Venezia Giulia sul fronte degli eco-eventi, dell’efficienza energetica e del risparmio delle risorse.

Nel corso del vertice è stata evidenziata la volontà di consolidare la collaborazione tra Regione e mondo sportivo, con il Friuli-Venezia Giulia indicato come una delle realtà più avanzate a livello nazionale nelle politiche ambientali applicate allo sport.

Eco-eventi e risparmio energetico al centro delle strategie

Secondo quanto spiegato dall’assessore Scoccimarro, le linee guida regionali stanno già trasformando le manifestazioni sportive in modelli virtuosi dal punto di vista ambientale. In particolare, l’attenzione si concentra sul risparmio idrico, sull’efficienza energetica e sulla promozione di eventi a basso impatto ambientale.

L’obiettivo è duplice: da una parte aumentare la tutela ambientale e la sensibilizzazione delle comunità locali, dall’altra consentire alle società sportive di ottenere anche un concreto vantaggio economico grazie alla riduzione dei consumi e dei costi di gestione.

“Vogliamo che nessuna società sportiva che abbia investito in sostenibilità venga penalizzata”, ha sottolineato Scoccimarro durante l’incontro.

Nuovi contributi regionali anche per gli eventi già svolti

La novità più importante annunciata dall’assessore riguarda una modifica normativa che sarà inserita nella prossima legge multisettoriale regionale. Il sistema di erogazione dei fondi passerà infatti “a consuntivo”, consentendo di finanziare anche gli eventi ecosostenibili già organizzati a partire da gennaio 2026.

Una misura pensata per recuperare tutte quelle realtà sportive che hanno già investito in buone pratiche ambientali nei primi mesi dell’anno, evitando che rimangano escluse dai contributi regionali.

Secondo la Regione, il nuovo sistema garantirà maggiore flessibilità e permetterà di valorizzare in modo più efficace le iniziative green legate allo sport.

Il Coni Fvg avrà un ruolo più operativo

Nel progetto delineato dalla Regione, il Coni Friuli-Venezia Giulia avrà un ruolo sempre più strategico nella gestione della linea contributiva dedicata alla sostenibilità sportiva. L’intenzione è quella di affidare al Comitato olimpico un compito operativo nella promozione e nel coordinamento degli eco-eventi sul territorio.

Per Scoccimarro, il percorso avviato rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione di un vero e proprio “sistema sportivo verde”, dove infrastrutture e manifestazioni sportive diventino strumenti di educazione ambientale per le nuove generazioni.

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