Fvg, trasporti più green e digitali: dalla bigliettazione unica ai bus elettrici

Il Friuli-Venezia Giulia punta su sostenibilità, innovazione e intermodalità per affrontare le nuove sfide del trasporto pubblico e della logistica. Lo ha ribadito l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante durante la visita a Transpotec Logitec, l’evento internazionale organizzato da Fiera Milano dedicato al trasporto merci e alla logistica integrata.

Secondo Amirante, la partecipazione della Regione rappresenta un’importante occasione di confronto sulle trasformazioni che stanno cambiando il settore della mobilità, con effetti diretti sulla competitività del territorio, sulla qualità dei servizi e sulla sostenibilità ambientale.

Trasporto pubblico: flotte più sostenibili

Uno dei temi centrali affrontati riguarda il peso dei costi energetici sul sistema dei trasporti. L’assessore ha spiegato che il Friuli-Venezia Giulia sta affrontando questa fase attraverso il progressivo rinnovo del parco mezzi del Trasporto pubblico locale.

“Il progressivo rinnovo delle flotte con mezzi elettrici e alimentati a combustibili alternativi sta consentendo di ridurre l’esposizione agli aumenti dei carburanti rispetto alla crisi registrata nel 2022”, ha evidenziato Amirante.

L’obiettivo è duplice: da un lato contenere l’impatto economico dell’aumento dei carburanti, dall’altro migliorare la sostenibilità ambientale del servizio pubblico.

Le difficoltà del settore logistico

Più complessa, invece, la situazione per il comparto della logistica e dell’autotrasporto merci, dove il ricambio dei mezzi pesanti richiede investimenti elevati e tempi più lunghi.

In questo scenario, la Regione guarda con attenzione ai sistemi di alimentazione alternativi, considerati una possibile soluzione per accompagnare la transizione ecologica senza gravare eccessivamente sulle imprese del settore.

Secondo Amirante, queste tecnologie potrebbero consentire di evitare una massiccia rottamazione dei mezzi, operazione che rischierebbe di avere costi troppo pesanti per le aziende dell’autotrasporto.

Cambiano gli spostamenti dopo la pandemia

L’assessore si è soffermata anche sui cambiamenti avvenuti dopo la pandemia, che hanno modificato abitudini, modalità di lavoro e necessità di spostamento dei cittadini.

“La domanda di mobilità è cambiata e il trasporto pubblico deve essere sempre più capace di adattarsi ai nuovi modelli di spostamento”, ha osservato Amirante.

Per questo la Regione sta lavorando insieme ai principali Comuni del Friuli-Venezia Giulia ai nuovi Piani urbani di mobilità sostenibile, con l’obiettivo di creare sistemi integrati e multimodali che favoriscano il collegamento tra trasporto pubblico, auto privata, biciclette e percorsi pedonali.

MaaS FVG e la bigliettazione unica

Tra i progetti più innovativi illustrati a Transpotec c’è anche MaaS FVG, la piattaforma regionale di Mobility as a service.

Si tratta di un sistema digitale integrato che permetterà ai cittadini di utilizzare diversi mezzi di trasporto attraverso un’unica piattaforma e una sola bigliettazione. Il servizio collegherà treni, autobus, bike sharing e trasporto marittimo, con la prospettiva di integrare in futuro ulteriori servizi.

Per la Regione si tratta di una delle esperienze più avanzate a livello nazionale nel campo della mobilità intelligente e integrata.

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