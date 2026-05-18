Banca 360 FVG compie 135 anni: utile record da 41 milioni e crescita in tutto il FVG

Banca 360 FVG celebra 135 anni di storia e lo fa con risultati economici mai raggiunti prima. L’istituto di credito cooperativo nato nel 2023 dalla fusione tra Friulovest Banca e BancaTer ha approvato un bilancio 2025 da record, chiuso con un utile netto di 40,8 milioni di euro, in crescita del 18,7% rispetto all’anno precedente.

L’assemblea dei soci si è svolta alla Fiera di Udine in una data simbolica: il 17 maggio, anniversario della nascita della storica Cassa Rurale di Meduno, costituita nel 1891 e considerata la realtà più antica confluita nell’attuale gruppo bancario. Nello stesso anno nacque anche la Cassa Rurale di San Giorgio della Richinvelda, in un Friuli caratterizzato da agricoltura ed emigrazione, dove la cooperazione rappresentava uno strumento fondamentale di sviluppo sociale ed economico.

Ai partecipanti è stata donata la pubblicazione “Le Radici e l’Anima: Banca 360 FVG”, dedicata alla storia e ai valori dell’istituto.

Fedriga in videocollegamento all’assemblea

Gli interventi istituzionali dell’assemblea sono stati aperti da un videomessaggio del presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Presenti anche il parlamentare Marco Dreosto e l’europarlamentare Alessandro Ciriani, intervenuti nel corso dell’evento celebrativo dedicato ai 135 anni di attività dell’istituto di credito.

Occhialini: “Banca delle persone e delle comunità”

Il presidente Luca Occhialini ha ribadito il legame tra la banca e il territorio regionale.

«Le nostre radici affondano in un’idea semplice e potente: essere Banca delle persone, di Comunità, capace di sostenere lo sviluppo economico e sociale in modo responsabile e inclusivo».

Secondo Occhialini, l’identità cooperativa dell’istituto si è evoluta nel tempo senza perdere i principi originari, mantenendo forte il rapporto con famiglie, imprese e comunità locali.

Nel corso dell’ultimo anno il sostegno al territorio, tra beneficenze e sponsorizzazioni, ha superato i 2,7 milioni di euro. Rafforzato anche il welfare mutualistico attraverso Credima 360, definita dal presidente «una scelta strategica» per offrire strumenti concreti di tutela e benessere ai soci.

Bilancio 2025 da record: superati i 7,2 miliardi

I numeri approvati dall’assemblea confermano la crescita della banca. Le masse intermediate raggiungono i 7,21 miliardi di euro, con un incremento di oltre 520 milioni (+7,8%).

La raccolta complessiva si attesta a 4,67 miliardi di euro, in crescita del 6,5%, mentre gli impieghi verso la clientela arrivano a circa 2,54 miliardi, segnando un aumento del 10,1%.

Particolarmente rilevante il sostegno al settore agricolo. Banca 360 FVG ha erogato oltre 72 milioni di euro tramite finanziamenti regionali LR80, pari al 32,3% del totale regionale. A questi si aggiungono 67 milioni di mutui Frie e Fondo Sviluppo, equivalenti al 36% dell’importo complessivo regionale.

Crescono redditività e presenza sul territorio

Sul fronte economico il margine di interesse sale a 88,3 milioni di euro (+2,8%), sostenuto soprattutto dal rendimento del portafoglio titoli. In crescita anche le commissioni nette (+9,4%), trainate dal comparto assicurativo e dai finanziamenti con fondi di terzi.

I costi operativi sono aumentati a 65,5 milioni di euro (+9,1%) principalmente per il rinnovo del contratto collettivo e l’aumento delle spese informatiche.

Migliorano anche gli indicatori di redditività: il ROE sale all’11,07%, mentre il ROA raggiunge l’1,06%.

Oggi Banca 360 FVG può contare su 59 filiali, presenza in 155 Comuni, quasi 20 mila soci e oltre 100 mila clienti. Numeri che rafforzano il ruolo del credito cooperativo nel sistema economico regionale.

In chiusura, Occhialini ha ricordato come questi risultati rappresentino «non solo un traguardo, ma una responsabilità», ringraziando anche i vicepresidenti uscenti Lino Mian e Silvano Zamò, giunti al termine del mandato.

Le dichiarazioni dell’assessore Bini

Nel suo intervento all’assemblea dei soci, l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha rimarcato il valore strategico di Banca 360 FVG per l’economia del Friuli-Venezia Giulia, sottolineando come l’istituto rappresenti molto più di un semplice intermediario finanziario.

“Nel 2025 Banca 360 FVG ha erogato mutui Frie e Fondo Sviluppo per oltre 67 milioni di euro: più che un ruolo di intermediazione quello svolto dall’istituto è una partnership sostanziale, che trasforma gli strumenti di politica industriale della Regione in opportunità per artigiani, imprenditori e famiglie”, ha dichiarato Bini.

L’assessore ha poi evidenziato il forte radicamento territoriale della banca, ricordando che “in questi 135 anni c’è stato un denominatore comune, il territorio”, aggiungendo che i risultati economici ottenuti assumono un significato ancora maggiore perché “i 40 milioni di utili restano qui, sostenendo imprese, famiglie e sviluppo”.

Bini ha inoltre richiamato la capacità dell’istituto di mantenere la propria identità nonostante le trasformazioni societarie degli ultimi decenni:

“Da Meduno a San Giorgio della Richinvelda, da Basiliano a Manzano, fino alla nascita nel 2023 di Banca 360 FVG, non è mai cambiata l’anima di una banca delle persone e dei territori”.

Infine, l’assessore ha affrontato anche il tema della congiuntura economica e del caro energia, ricordando l’impegno della Regione con un nuovo stanziamento da 14,4 milioni di euro a favore delle imprese maggiormente colpite dall’aumento dei costi dei carburanti, in particolare nei settori della logistica e dei trasporti.

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