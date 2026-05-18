Energia sempre più cara: il settore vitivinicolo del Fvg cerca soluzioni per risparmiare

Il caro energia pesa sempre di più sulle imprese vitivinicole del Friuli-Venezia Giulia. Dalle lavorazioni in vigneto fino alle attività di cantina, i consumi energetici rappresentano oggi una delle principali voci di spesa per le aziende del comparto. Per questo motivo, efficienza energetica e sostenibilità economica sono diventate priorità strategiche per mantenere competitività e redditività.

Proprio per affrontare queste sfide, Confagricoltura Fvg organizza l’incontro tecnico dal titolo “Viticoltura ed energia. Strategie di risparmio dalla campagna alla cantina”, in programma martedì 19 maggio alle ore 10 a Corno di Rosazzo, nella sede di Gigante Wine & Welcome in Friuli, in località Rocca Bernarda.

Costi energetici in crescita per vigneti e cantine

Negli ultimi mesi il settore ha dovuto fare i conti con un aumento significativo delle spese energetiche. Secondo i dati diffusi dagli organizzatori, negli ultimi sei mesi i costi medi per la gestione di un vigneto sono cresciuti tra l’8 e il 10%, con un aggravio stimato di 150-200 euro per ettaro e un incremento di 3-4 centesimi di euro per bottiglia di vino.

Un aumento che coinvolge tutte le fasi produttive, dalle lavorazioni agricole alla refrigerazione, fino ai processi di imbottigliamento e conservazione del vino. In questo scenario, investire in tecnologie e strategie di risparmio energetico non rappresenta soltanto una scelta ambientale, ma una necessità concreta per contenere i costi aziendali.

Esperti a confronto su efficienza e investimenti

L’iniziativa, promossa da Confagricoltura Fvg e dalle Unioni Provinciali, con il supporto di Crédit Agricole e Ape Fvg, offrirà un momento di approfondimento tecnico dedicato alle opportunità di efficientamento energetico nelle imprese vitivinicole.

Tra i relatori previsti ci sarà Samuele Giacometti, esperto in Gestione Energia (EGE) di Ape Fvg, che illustrerà strategie pratiche e casi concreti per ridurre i consumi energetici in cantina.

Spazio anche agli aspetti finanziari con l’intervento di Emanuele Fontana di Crédit Agricole, che approfondirà il tema della transizione energetica e degli strumenti bancari disponibili per sostenere gli investimenti delle imprese agricole.

A portare il punto di vista del comparto sarà inoltre Alberto d’Attimis Maniago, presidente della Srp regionale vitivinicola di Confagricoltura, che parlerà del rapporto tra sostenibilità economica e contenimento dei costi nelle aziende del settore.

A moderare l’incontro sarà Federico Ermacora, tecnico Sissar.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria

L’appuntamento è rivolto a tutte le imprese vitivinicole e agli operatori interessati ad approfondire strumenti e strategie per una gestione più efficiente dell’energia.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione attraverso i recapiti messi a disposizione da Confagricoltura Fvg: telefono 0432 507013 oppure email assistenzatecnicafvg@confagricoltura.it.

Introducendo nuove tecnologie e modelli di gestione sostenibile, il settore vitivinicolo regionale punta così a rispondere concretamente alle sfide economiche e ambientali dei prossimi anni.

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