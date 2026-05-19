CRO di Aviano, nasce la borsa di studio dedicata a David Sassoli: focus su ricerca e tele-riabilitazione

Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano ha istituito una borsa di studio dedicata a David Sassoli, giornalista ed ex presidente del Parlamento europeo scomparso l’11 gennaio 2022 proprio all’interno dell’istituto friulano. L’iniziativa nasce dal forte legame costruito nel tempo tra la famiglia Sassoli e il CRO e punta a mantenere vivi i valori di umanità, attenzione alla persona e impegno civile che hanno caratterizzato il percorso umano e professionale dell’ex presidente dell’Europarlamento.

La borsa di studio è stata finanziata attraverso i fondi raccolti dopo la sua morte grazie alle donazioni di familiari, amici e conoscenti, oltre ai proventi derivanti dai diritti d’autore del volume “La saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e per l’Europa”, curato da Claudio Sardo. Su indicazione della famiglia, le risorse sono state destinate a un progetto di formazione e ricerca all’interno dell’IRCCS di Aviano.

Il progetto dedicato alla medicina di precisione

Il bando è rivolto a un laureato o una laureata triennale nelle Professioni sanitarie della riabilitazione. Il professionista selezionato sarà coinvolto per un anno nelle attività del progetto di medicina di precisione sul mieloma multiplo, sviluppato dalla struttura di Oncoematologia, trapianti emopoietici e terapie cellulari del CRO.

L’attività riguarderà soprattutto l’analisi e l’adattamento di piattaforme di tele-riabilitazione, oltre alla definizione e al monitoraggio di programmi personalizzati destinati ai pazienti oncologici. L’obiettivo è migliorare il percorso di cura attraverso strumenti innovativi capaci di accompagnare i malati anche nella fase di recupero funzionale e psicofisico.

Riccardi: “Sassoli esempio di dignità e generosità”

L’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ha sottolineato il valore umano dell’iniziativa, ricordando come David Sassoli abbia rappresentato “un esempio di dignità e generosità”. Secondo Riccardi, la sua eredità morale continua oggi a tradursi in azioni concrete a favore della comunità, della ricerca e dell’assistenza sanitaria.

La Direzione strategica del CRO e la Regione hanno evidenziato come questa borsa rappresenti anche un investimento importante sul futuro dei giovani professionisti sanitari, offrendo loro nuove opportunità formative e contribuendo allo stesso tempo a rafforzare l’assistenza ai pazienti oncologici e alle loro famiglie.

La centralità del paziente al centro del progetto

La riabilitazione viene considerata una componente fondamentale del percorso terapeutico. Non si tratta soltanto di curare la malattia, ma anche di favorire il recupero dell’autonomia e della qualità della vita dei pazienti. Un approccio che riflette pienamente quella visione della sanità centrata sulla persona che David Sassoli aveva sempre riconosciuto nel lavoro svolto dal CRO di Aviano.

L’iniziativa unisce quindi memoria, ricerca e innovazione, trasformando il ricordo di una figura simbolica delle istituzioni europee in un’opportunità concreta per il mondo della sanità e della ricerca oncologica friulana.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook