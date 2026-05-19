Il frico alla conquista di Londra, apre un corner stabile nel cuore di Mayfair

Il frico sbarca a Londra e diventa il simbolo dell’identità gastronomica del Friuli-Venezia Giulia in uno dei quartieri più prestigiosi della capitale britannica. È stato presentato ufficialmente “Frico Very Good”, il nuovo progetto promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia insieme a PromoTurismoFVG e Mercato Metropolitano, che porterà per i prossimi due anni i sapori regionali nel cuore della City.

L’iniziativa è stata inaugurata a Mercato Metropolitano Mayfair, spazio internazionale frequentato ogni anno da circa 12 milioni di visitatori, alla presenza del governatore Massimiliano Fedriga, dell’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier e del direttore di PromoTurismoFVG Iacopo Mestroni.

A Londra apre il corner “Frico Very Good”

Il nuovo spazio rappresenta un vero e proprio presidio stabile del Friuli-Venezia Giulia nel Regno Unito, con l’obiettivo di valorizzare prodotti agroalimentari, vini e turismo regionale attraverso uno dei piatti più iconici della tradizione friulana.

Protagonista assoluto è infatti il frico, storica ricetta a base di patate, cipolle e formaggio nata nel Quattrocento e oggi reinterpretata anche in chiave contemporanea e fusion per dialogare con il pubblico internazionale della metropoli londinese.

“Per rappresentare l’eccellenza enogastronomica della nostra terra abbiamo scelto il frico come ambasciatore”, ha dichiarato Fedriga durante la presentazione ufficiale del progetto. “Una ricetta che affonda le radici nella tradizione ma che oggi riesce anche a innovarsi”.

Il Friuli-Venezia Giulia punta sul mercato britannico

L’apertura del locale dedicato al frico non è soltanto un’operazione gastronomica, ma rientra in una più ampia strategia di promozione internazionale della Regione. Come spiegato dal governatore, il progetto punta a trasformare il cibo in uno strumento di racconto culturale e turistico, capace di avvicinare il pubblico britannico alle eccellenze del territorio regionale.

“Portiamo l’anima del Friuli Venezia Giulia nel cuore pulsante di Londra”, ha sottolineato Fedriga, spiegando come ogni visitatore possa scoprire attraverso i sapori anche il patrimonio culturale, paesaggistico ed enoturistico del territorio.

L’iniziativa, infatti, rappresenta anche un’importante opportunità commerciale per le imprese regionali in un mercato strategico come quello del Regno Unito, dove il comparto agroalimentare italiano continua a registrare una crescita significativa.

Le aziende protagoniste del progetto

All’interno del corner londinese saranno presenti alcune delle realtà simbolo del marchio regionale “Io sono Friuli Venezia Giulia”, che oggi riunisce oltre 700 imprese del territorio.

Tra le aziende coinvolte figurano Rodaro, Cucina di Carnia, Pomis, Lovison, Casa del Prosciutto Alberti e Buiese. Prodotti tipici, vini e specialità regionali diventeranno così ambasciatori del Friuli-Venezia Giulia in una delle piazze internazionali più importanti per il turismo e il food.

Da Mayfair a Canary Wharf, il progetto guarda già avanti

L’esperienza londinese non si fermerà a Mayfair. La Regione guarda infatti già all’espansione del progetto in altri importanti quartieri della capitale britannica, come Canary Wharf ed Elephant & Castle.

Una scelta strategica che punta a rafforzare ulteriormente la presenza del Friuli-Venezia Giulia nel panorama internazionale, sostenendo al tempo stesso export, turismo e promozione territoriale.

Nel suo intervento conclusivo, Fedriga ha invitato il pubblico presente a scoprire direttamente la regione: “L’auspicio è che questo assaggio sia soltanto il primo passo di un viaggio che vi porterà presto a visitare il Friuli Venezia Giulia”.

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