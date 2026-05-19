Napoli-Udinese, niente tifosi friulani al Maradona: scatta il divieto

Napoli-Udinese si giocherà ancora senza tifosi ospiti. Dopo il divieto imposto ai supporter partenopei per la gara d’andata dello scorso dicembre, questa volta è stato il prefetto di Napoli Michele Di Bari a vietare la vendita dei biglietti ai residenti in Friuli-Venezia Giulia per il match di ritorno, in programma domenica 24 maggio alle 18 al Maradona.

La decisione è stata presa dopo le valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e della Questura di Napoli, che hanno evidenziato rischi elevati per l’ordine pubblico.

Una rivalità storica e tensioni mai sopite

Tra le tifoserie di Napoli e Udinese esiste da anni una forte rivalità, segnata da diversi episodi di violenza. Il più noto resta quello del 4 maggio 2023, quando migliaia di tifosi azzurri invasero il campo dei Rizzi per festeggiare lo scudetto e alcuni ultras friulani entrarono a loro volta sul terreno di gioco provocando momenti di tensione.

Da allora, le sfide tra le due squadre sono diventate di fatto vietate ai tifosi ospiti.

Rapporti opposti tra tifosi e società

Nonostante le restrizioni, nelle ultime stagioni molti tifosi del Napoli residenti in Friuli Venezia Giulia hanno comunque assistito alle partite al Bluenergy Stadium senza particolari problemi di ordine pubblico.

Curiosamente, mentre tra le curve resta alta la tensione, i rapporti tra Napoli e Udinese sono ottimi sul piano societario, come dimostrano le numerose operazioni di mercato concluse negli ultimi anni.

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