CalcioPordenone
Pordenone Fc, la Serie D passa dai playoff: ritorno al Picco di La Spezia
Il Pordenone riparte dai playoff nazionali: sfida alla Fezzanese con ritorno al Picco di La Spezia
Dopo la delusione dello spareggio perso contro il Lavarian-Mortean, il Pordenone Fc continua la corsa verso la Serie D attraverso i playoff nazionali di Eccellenza. I neroverdi, chiusa la stagione al secondo posto, dovranno affrontare due turni decisivi per conquistare la promozione.
Sfida alla Fezzanese
Il primo avversario sarà la Fezzanese, squadra ligure di Fezzano, frazione di Portovenere nelle Cinque Terre. L’andata si giocherà domenica 24 maggio allo stadio Bottecchia di Pordenone.
Il ritorno, previsto per il 31 maggio, si disputerà invece in una cornice prestigiosa: lo storico stadio Picco di La Spezia, impianto che negli ultimi anni ha ospitato anche la Serie A. La Fezzanese ha infatti ottenuto il permesso di giocare lì la gara casalinga, anziché nel proprio campo di Sarzana.
In palio la finale playoff
Chi passerà il turno tra Pordenone e Fezzanese affronterà in finale la vincente tra Lascaris, formazione piemontese di Pianezza, e il Cavarzano di Belluno.
Per i ragazzi di Fabio “Ciccio” Campaner resta quindi viva la possibilità di conquistare la Serie D al termine di un percorso ancora tutto da scrivere.
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