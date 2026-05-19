Udine aggiorna il Piano emergenza: città divisa in settori contro blackout e maltempo

Sapere cosa fare prima che arrivi l’emergenza. È questa la filosofia del nuovo Piano comunale di emergenza 2026 approvato dalla Giunta di Udine. Un documento strategico che punta a rendere più rapida ed efficace la gestione di situazioni critiche come blackout, alluvioni, vento forte, nevicate intense o terremoti, evitando improvvisazioni nei momenti più delicati.

Il Piano, sviluppato dagli uffici comunali insieme ai corpi impegnati nella gestione delle emergenze, dovrà ora passare all’esame definitivo del Consiglio comunale dopo il confronto avvenuto nella commissione Territorio e Ambiente.

Una revisione completa della protezione civile

L’aggiornamento rappresenta una revisione complessiva della pianificazione comunale di protezione civile. Tra le principali novità ci sono le cartografie digitali aggiornabili in tempo reale, con diversi livelli informativi e strumenti di consultazione avanzati. Le nuove mappe permetteranno di avere immediatamente a disposizione dati su viabilità, popolazione, reti di servizio, aree a rischio e punti sensibili della città.

Il Piano introduce inoltre nuove aree di attesa e di ricovero, pensate per assistere la popolazione in caso di emergenza. Si tratta soprattutto di parcheggi e piazzali commerciali che potranno essere utilizzati come punti di raccolta temporanei.

L’obiettivo è chiaro: ridurre i tempi di risposta e mettere gli operatori nelle condizioni di intervenire con procedure già definite, senza dover organizzare tutto nel pieno della crisi.

I rischi previsti dal Piano

Il documento prende in considerazione diversi scenari di emergenza: blackout, rischio idraulico e idrogeologico, rischio sismico, neve e ghiaccio, vento forte, rischio sanitario, rischio industriale, problemi alla rete idropotabile e inquinamento ambientale.

Per ogni situazione vengono stabilite le competenze delle diverse funzioni del Centro operativo comunale, con procedure dettagliate, moduli pronti all’uso, schede tecniche e contatti operativi già predisposti.

Cosa accade in caso di blackout o neve

Il Piano entra anche nella gestione pratica delle emergenze. In caso di blackout, per esempio, sarà possibile individuare subito gli incroci semaforizzati più critici e posizionare rapidamente pattuglie e personale per regolare il traffico.

In caso di vento forte o neve intensa, il sistema consentirà di sapere immediatamente quali aree verdi chiudere, quali squadre attivare e dove stoccare la neve accumulata. Sono previste anche convenzioni per l’utilizzo di mezzi aggiuntivi in caso di allerta rossa.

La città divisa in settori

Una delle innovazioni più importanti riguarda la suddivisione del territorio comunale in settori omogenei. Udine è stata infatti divisa in “quadratini” basati sui dati dell’ultimo censimento, ciascuno con una popolazione massima di circa 3 mila persone.

Questo sistema dovrebbe rendere più veloce l’assistenza alle famiglie e facilitare la gestione dei centri di raccolta. Il Piano prevede infatti anche check list dedicate alle persone ospitate nelle aree di emergenza, con procedure pensate per ridurre il rischio di nominativi mancanti.

Mappe digitali ma anche cartacee

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza operativa. Le cartografie saranno infatti disponibili non solo in formato digitale, ma anche in pdf e versione cartacea. Una scelta fondamentale per garantire l’operatività anche in caso di assenza di corrente elettrica o connessione internet, proprio durante alcune delle emergenze più critiche.

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