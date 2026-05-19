I vini del FVG protagonisti al London Wine Fair

Il Friuli-Venezia Giulia torna protagonista sulla scena internazionale del vino e sceglie il Regno Unito come mercato strategico per consolidare la crescita dell’export regionale. Alla 44esima edizione della London Wine Fair, una delle più importanti manifestazioni europee dedicate al settore vitivinicolo, la Regione ha presentato le eccellenze del territorio sotto il marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, puntando su qualità, identità e promozione integrata del territorio.

A guidare la delegazione regionale a Londra sono stati il governatore Massimiliano Fedriga e l’assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, impegnati in una serie di incontri con operatori del settore, degustazioni e appuntamenti istituzionali.

Export dei vini regionali vicino ai 250 milioni di euro

Nel corso della manifestazione, Fedriga ha sottolineato i numeri positivi che stanno caratterizzando il comparto vinicolo regionale nel mercato britannico.

“Il Regno Unito si conferma tra i mercati più strategici per i nostri prodotti”, ha dichiarato il governatore, evidenziando come l’export dei vini del Friuli-Venezia Giulia stia crescendo dell’8,8%, arrivando a sfiorare i 250 milioni di euro di valore.

Un dato che rafforza la strategia regionale di promozione internazionale e che spinge la Regione a investire ulteriormente nella presenza sui principali mercati mondiali del vino.

Alla London Wine Fair otto aziende del Friuli-Venezia Giulia

La presenza del Friuli-Venezia Giulia alla fiera londinese segna anche un ritorno importante dopo quasi quindici anni di assenza. Nel Padiglione Italia erano presenti otto aziende selezionate attraverso bandi pubblici curati da Ersa:

Il Roncal

Agricola Francesco Rotolo

Azienda Agricola Scarbolo Sergio

Tenuta Luisa

Tenuta Bosco Albano

Pitars

Villa Vitas

Paradiis Winery

Le aziende hanno partecipato a degustazioni guidate dedicate agli operatori internazionali, raccontando attraverso i vini le peculiarità del territorio regionale e delle sue produzioni.

Fedriga ha definito queste realtà “presidi della qualità territoriale”, sottolineando il ruolo strategico del comparto in un mercato dove l’area italiana continua a essere tra le più visitate e apprezzate.

Vino e turismo, la strategia integrata della Regione

Uno degli elementi centrali della partecipazione regionale alla London Wine Fair è stata la promozione congiunta di vino e territorio.

L’organizzazione dell’evento ha infatti visto lavorare insieme Ersa e PromoTurismoFVG: la prima impegnata nel sostegno alle imprese vitivinicole, la seconda focalizzata sulla valorizzazione turistica del Friuli-Venezia Giulia.

Secondo Fedriga, l’obiettivo è trasformare l’export del vino in un volano per l’attrattività turistica dell’intera regione, facendo conoscere all’estero non solo i prodotti enogastronomici ma anche le bellezze paesaggistiche e culturali del territorio.

Zannier: “I vini bianchi del Friuli Venezia Giulia sono un riferimento”

L’assessore Stefano Zannier ha evidenziato il valore storico del mercato britannico per il vino regionale, soprattutto per le produzioni bianche.

“Il Regno Unito rappresenta per noi un contesto fondamentale”, ha spiegato Zannier, ricordando come il Friuli-Venezia Giulia sia riconosciuto a livello internazionale per la qualità dei propri vini bianchi.

L’assessore ha inoltre ribadito l’impegno della Regione nel sostenere le aziende del comparto affinché possano ottenere maggiore visibilità e una diffusione sempre più capillare sui mercati esteri.

L’incontro con l’ambasciatore italiano Fabio Cassese

Nel corso della visita a Londra, il governatore Fedriga ha incontrato anche l’ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Fabio Cassese.

Al centro del colloquio le prospettive di sviluppo economico e commerciale tra Friuli-Venezia Giulia e Gran Bretagna, in un contesto dove il Made in Italy continua a mantenere un ruolo di assoluto rilievo.

La partecipazione alla London Wine Fair si inserisce in un percorso di promozione internazionale che negli ultimi mesi ha già visto il Friuli-Venezia Giulia protagonista in appuntamenti come Wine Paris, Prowein e Vinitaly, confermando la volontà della Regione di rafforzare il proprio posizionamento nel panorama vitivinicolo mondiale.

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