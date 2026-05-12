Catt Fvg distribuisce 15 milioni al Terziario: sostegno record a commercio e turismo in Fvg

Il Centro di assistenza tecnica alle imprese del Terziario del Friuli-Venezia Giulia (Catt Fvg) ha approvato il bilancio 2025, confermando un anno caratterizzato da una forte attività a sostegno del comparto commerciale e turistico regionale. Nel corso dell’assemblea sono stati illustrati numeri significativi: quasi 15 milioni di euro complessivi destinati alle imprese del Terziario attraverso bandi e strumenti regionali.

Tra gli interventi più rilevanti figurano gli oltre 9 milioni di euro gestiti tramite il bando articolo 100, grazie alla nuova formula a sportello aperto, e i 5,2 milioni liquidati alle imprese del settore attraverso il Fondo Turismo. A questi si aggiungono 401mila euro concessi ad agenzie di viaggio e tour operator mediante specifici bandi dedicati.

Otto bandi regionali gestiti contemporaneamente

Il presidente del Catt Fvg, Fabio Passon, ha evidenziato come il 2025 sia stato un periodo di “intensa attività e profonda innovazione organizzativa”.

«Il documento conferma il 2025 come un periodo durante il quale abbiamo gestito contemporaneamente le diverse fasi procedimentali di otto bandi regionali, consolidando il ruolo della società a sostegno del comparto commerciale e turistico», ha dichiarato Passon.

Un risultato raggiunto anche grazie al supporto economico della Regione Friuli-Venezia Giulia e dell’assessorato alle Attività produttive guidato da Sergio Emidio Bini. «Risorse così ingenti – ha aggiunto il presidente – sono l’effetto di politiche pubbliche lungimiranti a supporto del Terziario».

Bilancio in utile e autonomia finanziaria

Dal punto di vista economico, il bilancio 2025 del Catt Fvg si chiude con un valore della produzione pari a 702.173 euro e un utile netto di 2.666 euro.

La società ha inoltre sottolineato di aver mantenuto una gestione prudente e autonoma, senza ricorrere a strumenti di credito bancario. «La gestione oculata ha garantito la piena autonomia finanziaria e la continuità operativa senza ricorso a fidi bancari, assicurando l’anticipo delle erogazioni alle imprese», è stato evidenziato durante l’assemblea.

Rinnovato il Consiglio di amministrazione

L’assemblea ha approvato anche il rinnovo del Consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028. Alla presidenza è stato confermato Fabio Passon, con Plinio Bertolo nel ruolo di vicepresidente.

Completano il nuovo Cda i consiglieri Luca Penna, Alessandro Lovato, Lorenzo Mazzolini, Andrej Šik e Patrizia Verde.

Nuove sfide: Distretti del commercio e locali storici

Guardando al futuro, il Catt Fvg punta a rafforzare il proprio ruolo di supporto tecnico e organizzativo sul territorio regionale. Tra gli obiettivi principali figurano il consolidamento dell’assistenza ai Distretti del commercio e la gestione delle deleghe regionali dedicate ai Locali storici e ai Negozi di vicinato.

Sono già stati sottoscritti nuovi accordi per i Distretti del commercio di Udine, Codroipo, Palmanova e Cividale, a conferma di una strategia orientata alla valorizzazione del commercio locale e alla crescita delle attività del territorio.

Per il Catt Fvg, dunque, il 2025 rappresenta non solo un anno di risultati economici positivi, ma anche un passaggio decisivo verso nuove forme di sostegno alle imprese del Terziario regionale.

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