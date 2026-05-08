Il respiro della vite: dove l’anima del FVG diventa emozione

FVG – Non c’è nulla di più poetico di un vigneto che si risveglia sotto il sole di maggio. Non c’è nulla di più autentico del sorriso di un vignaiolo che apre le porte della propria casa. Non c’è nulla di più prezioso di un istante sospeso tra il profumo del legno e il colore vibrante del mosto antico. Sabato 30 e domenica 31 maggio, il Friuli Venezia Giulia si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove la storia non si legge sui libri, ma si sorseggia con calma tra i filari.

Il silenzio delle valli che custodiscono segreti millenari, il rumore dei passi che si perdono in un orizzonte di foglie verdi, le storie di generazioni che hanno saputo assecondare la natura con la pazienza del tempo: così le 84 cantine del Movimento Turismo del Vino diventeranno altrettanti portali verso un mondo fatto di “Cene con il Vignaiolo” e sapori della memoria, dove l’esperienza del “Buon Dormire” permette di chiudere gli occhi cullati dal sussurro della terra.

Wine lovers per un enoturismo emozionale, ascoltate bene: vi basterà accogliere un calice tra le dita per sentire il calore di una passione secolare, indossare quella tracolla discreta per muovervi con leggerezza tra le colline dell’eccellenza italiana, il gesto simbolico di un Wine Pass per trasformare la vostra partecipazione in un atto di solidarietà, poiché parte del ricavato diventerà un dono per chi ne ha più bisogno. È il modo più dolce per esplorare il territorio, scoprendo che ogni assaggio gratuito è in realtà un invito a restare.

Scattate per catturare la luce che rende ogni botte un’opera d’arte. Scattate per fermare il tempo in un selfie che sappia di convivialità e di gioia. Scattate per condividere il vostro viaggio con @MovimentoTurismoVinoFVG, usando l’hashtag #CantineAperteFVG per tentare di conquistare un ingresso omaggio verso il firmamento estivo di Calici di Stelle. Chi saprà narrare con più intensità questa esperienza avrà l’onore di brindare ancora, un domani, sotto la volta stellata.

Cercate la vostra ispirazione tra le pieghe del programma ufficiale su mtvfriulivg.it/cantine-aperte-2026/. Cercate l’emozione in ogni incontro speciale pensato per accogliere grandi e piccoli. Cercate, infine, di lasciarvi guidare dal vento, perché solo smarrendosi tra i vigneti si può ritrovare quel sogno ad occhi aperti che è l’anima più vera del nostro Friuli.

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