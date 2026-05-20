Club Scherma Pordenone, due giovani talenti conquistano le finali italiane di Roma

Il Club Scherma Pordenone festeggia un importante risultato sportivo: Tamara Blasoni e Gabriele Laviola hanno conquistato la qualificazione alle finali dei Campionati Italiani di scherma olimpica e paralimpica che si svolgeranno a Roma dal 30 maggio al 4 giugno. Un traguardo prestigioso raggiunto al termine delle gare disputate a Riccione, dove i migliori atleti italiani si sono confrontati per ottenere l’accesso alle finali nazionali.

Tamara Blasoni si è qualificata nella spada, mentre Gabriele Laviola ha ottenuto il pass per il fioretto. Per i due giovani atleti si tratta di una grande opportunità per misurarsi con i più forti schermidori italiani in una delle manifestazioni più importanti del panorama nazionale.

Il risultato ottenuto a Riccione

A colpire durante la tappa romagnola è stata soprattutto la partecipazione numerosa del club pordenonese, presente con una delegazione composta da venti atleti, dai più giovani fino agli schermidori più esperti. Un gruppo eterogeneo che ha rappresentato il club in diverse categorie e specialità, confrontandosi con avversari provenienti da tutta Italia.

Tra gli atleti presenti figuravano Sofia Cerullo, Alessandro Bonomo, Gabriele Rossi, Ascanio De Re, Leonardo Sorbo, Emiliano Lugo, Enea Gravina, Martina Manfredo Vergendo, Sara Bertiato, Zeno Perisinotti, Sofia Osmelli, Viola Minatel, Andrea Masatto, Riccardo Labbate, Gabriele Pierera, Gian Maria Musolla, Arrigo Mucignat Bernardin, Leonardo, Pagnucco Alessio e Rau Ciprian.

Al termine delle competizioni, soltanto Tamara Blasoni e Gabriele Laviola sono riusciti a conquistare il pass per Roma, coronando mesi di allenamenti e sacrifici.

L’orgoglio del Club Scherma Pordenone

La società ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto dai due giovani atleti. “La loro qualificazione è un orgoglio per tutto il club, per ogni atleta, per ogni tecnico e per tutta Pordenone”, si legge nella nota diffusa dalla società.

Un riconoscimento che premia il lavoro svolto quotidianamente all’interno del club, dove impegno, disciplina e costanza rappresentano valori fondamentali. La qualificazione alle finali italiane conferma inoltre il buon momento vissuto dalla scherma pordenonese.

Una realtà sportiva in crescita

Con oltre 130 atleti tesserati, il Club Scherma Pordenone continua infatti a consolidare la propria presenza nel panorama sportivo regionale e nazionale. Fondamentale il contributo dei maestri Ciprian Rau, Simone Cappelletto e Leonardo Bernardin, che seguono la crescita tecnica degli schermidori e accompagnano il gruppo nelle principali competizioni italiane.

Negli ultimi anni il club ha ottenuto risultati significativi, costruendo una squadra capace di competere stabilmente a livello nazionale. La qualificazione di Blasoni e Laviola rappresenta un ulteriore passo avanti in un percorso che continua a regalare soddisfazioni alla scherma cittadina.

Ora l’attenzione si sposta sulle pedane di Roma, dove i due atleti proveranno a mettersi in evidenza nella fase finale dei Campionati Italiani.

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