Nuove norme su edilizia e trasporti aerei, focus su edifici pre-1976 e tratta Trieste-Linate

Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato una serie di emendamenti al Disegno di legge 79 sulle Disposizioni multisettoriali 2026 che introducono novità strategiche per il territorio, con particolare attenzione a edilizia, patrimonio immobiliare e continuità territoriale nei trasporti.

A sottolineare la portata delle misure approvate è stata l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, intervenuta in Aula al termine della discussione del provvedimento.

Edifici pre-sisma 1976, arriva la semplificazione normativa

Uno dei punti più rilevanti riguarda il patrimonio edilizio esistente costruito prima del terremoto del 1976. L’emendamento approvato all’unanimità introduce infatti un chiarimento normativo molto atteso da tecnici comunali, professionisti e operatori del settore delle costruzioni.

La nuova disposizione consente di riconoscere la conformità strutturale degli edifici esistenti antecedenti al sisma del 1976, evitando in determinati casi la necessità di effettuare nuove verifiche strutturali secondo le normative attuali.

Secondo Amirante, si tratta di una misura che punta a tutelare e valorizzare una parte importante del patrimonio edilizio regionale, offrendo al tempo stesso maggiore certezza normativa a Comuni, cittadini e professionisti del settore.

L’assessore ha evidenziato come la norma rappresenti un passo concreto per semplificare pratiche urbanistiche e interventi sugli immobili storici o datati, tema particolarmente sentito in numerosi centri del Friuli-Venezia Giulia.

Trieste-Linate, stanziati 4 milioni per ripristinare i voli

Grande attenzione anche sul fronte dei trasporti, con l’approvazione dell’emendamento dedicato al collegamento aereo tra Trieste Airport e Milano Linate.

La misura arriva dopo la sospensione della tratta da parte di Ita Airways, dovuta alla carenza di aeromobili. L’ultimo volo è stato effettuato il 28 marzo scorso, creando forti preoccupazioni nel mondo economico e produttivo regionale.

Con il nuovo provvedimento, la Regione stanzia 4 milioni di euro per consentire, in collaborazione con Enac e Ministero delle Infrastrutture, il riaffidamento del servizio aereo.

“Collegamento fondamentale per l’economia del territorio”

Nel suo intervento, Amirante ha ribadito la strategicità della tratta per il sistema regionale.

Secondo l’assessore, il collegamento con Milano rappresenta oggi l’unica soluzione che permette di raggiungere il capoluogo lombardo e rientrare in giornata, soprattutto in una fase caratterizzata dai lavori infrastrutturali sulle linee ferroviarie tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

La Regione considera quindi il ripristino della rotta un tassello fondamentale per mantenere competitivo il territorio e sostenere le esigenze di imprese, professionisti e associazioni di categoria.

La Regione al lavoro per una soluzione stabile

L’assessore ha inoltre ricordato il lavoro svolto negli ultimi anni dalla Regione, guidata dal presidente Massimiliano Fedriga, sul tema della continuità territoriale e dell’attrattività economica del Friuli-Venezia Giulia.

L’obiettivo dichiarato è quello di ripristinare il collegamento nel più breve tempo possibile, ma parallelamente l’Amministrazione regionale sta già lavorando con Enac alla predisposizione di un nuovo bando entro fine anno, così da costruire una soluzione stabile e duratura per la tratta Trieste-Linate.

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