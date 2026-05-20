La mostra “Impressionismo e Modernità. Capolavori dal Kunst Museum di Winterthur” continua a registrare numeri da record a Casa Cavazzini di Udine, raggiungendo quota 55mila ingressi in meno di quattro mesi dall’apertura. Un risultato che conferma il forte richiamo internazionale dell’esposizione e il crescente interesse turistico verso il Friuli-Venezia Giulia culturale.

Per rispondere all’elevata affluenza e all’arrivo della stagione estiva, la Regione ha deciso di estendere gli orari di visita fino al 30 agosto, ultimo giorno della mostra. Da domani, infatti, il percorso espositivo sarà visitabile dal giovedì al sabato fino alle ore 20, offrendo così più tempo a cittadini e turisti per ammirare le opere.

Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, sottolineando come il successo dell’iniziativa stia contribuendo a rafforzare il ruolo di Udine e del Friuli-Venezia Giulia nel panorama culturale internazionale.

Il 60% dei visitatori arriva dall’estero

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dai dati riguarda la provenienza del pubblico. Secondo quanto evidenziato dall’assessore Bini, il 60% delle presenze registrate arriva dall’estero, con una forte partecipazione da Slovenia, seguita da Austria e Croazia. A questi si aggiungono numerosi visitatori provenienti dal Veneto e naturalmente dal Friuli-Venezia Giulia.

“Visto il successo raggiunto e l’arrivo dell’estate, con l’estensione degli orari di apertura diamo la possibilità a sempre più turisti di visitare la mostra”, ha dichiarato Bini.

Numeri che testimoniano non solo il valore artistico dell’esposizione, ma anche la crescente attrattività turistica di Udine come destinazione culturale di respiro europeo.

Nuovi orari fino al 30 agosto

Con l’ampliamento delle aperture, Casa Cavazzini seguirà questo calendario:

Martedì e mercoledì: dalle 10 alle 18

dalle 10 alle 18 Giovedì, venerdì e sabato: dalle 10 alle 20

dalle 10 alle 20 Domenica: dalle 10 alle 19

dalle 10 alle 19 Lunedì 1° giugno (apertura straordinaria): dalle 10 alle 19

L’ultimo ingresso sarà consentito 60 minuti prima della chiusura.

L’estensione degli orari punta a favorire soprattutto il pubblico turistico e chi desidera visitare la mostra nelle ore serali, approfittando del periodo estivo e delle festività del 2 giugno.

Da Van Gogh a Picasso, 84 capolavori a Udine

Aperta dal 30 gennaio, la mostra ospita 84 opere provenienti dal prestigioso Kunst Museum di Winterthur, offrendo un viaggio artistico che attraversa oltre mezzo secolo di storia tra Otto e Novecento.

Il percorso espositivo riunisce alcuni dei più grandi maestri dell’arte mondiale, tra cui:

Vincent Van Gogh

Claude Monet

Camille Pissarro

Alfred Sisley

Pablo Picasso

Piet Mondrian

Vasilij Kandinsky

René Magritte

Max Ernst

Paul Klee

Giorgio de Chirico

Una collezione di assoluto prestigio che sta trasformando Casa Cavazzini in uno dei poli culturali più visitati del Nordest italiano.

Una grande produzione internazionale

La mostra è prodotta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con PromoTurismoFVG, Comune di Udine e MondoMostre, con il patrocinio del Consolato generale di Svizzera a Milano.

La curatela è affidata a David Schmidhauser, capo curatore del Kunst Museum di Winterthur, insieme a Vania Gransinigh, responsabile dei Civici Musei di Udine e conservatore di Casa Cavazzini.

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