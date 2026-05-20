Trieste capitale del mare: idrovolanti, scienza e grandi eventi con Mare Nordest 2026

Dal 28 al 31 maggio Trieste ospiterà la 15esima edizione di Mare Nordest, la manifestazione dedicata alla cultura, alla scienza e alle attività legate al mare che ogni anno richiama appassionati, studiosi e istituzioni da tutta Italia. L’edizione 2026 avrà come filo conduttore il tema dell’idroaviazione, trasformando il capoluogo giuliano in una vetrina internazionale dedicata al patrimonio marittimo e aeronautico.

L’evento, promosso dalla società sportiva dilettantistica Mare Nordest in co-organizzazione con Regione Friuli-Venezia Giulia e Comune di Trieste, gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Alla presentazione ufficiale è intervenuto l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, che ha ribadito il sostegno della Regione alla manifestazione.

Scoccimarro: “Trieste ha un legame viscerale con il mare”

Secondo Scoccimarro, Mare Nordest rappresenta ormai un appuntamento simbolico per la città. “Trieste è il centro nevralgico della cultura e della scienza del mare”, ha sottolineato l’assessore, ricordando come il capoluogo giuliano sia stato scelto per il quarto anno consecutivo come sede della cerimonia dei Tridenti d’Oro e degli Academy Award, considerati a livello internazionale il “Nobel delle attività subacquee”.

La consegna dei riconoscimenti si svolgerà nel Salone di Rappresentanza del Palazzo della Regione in piazza Unità d’Italia. Per l’assessore, la scelta di Trieste conferma il forte rapporto della città con il mare: un legame “simbiotico e complementare”, costruito su rispetto, memoria e valorizzazione del patrimonio blu.

Il centenario della rotta Trieste-Torino

Tra gli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026 spicca la celebrazione del centenario della prima rotta commerciale dell’idroaviazione italiana, la storica Trieste-Torino. L’anniversario sarà celebrato con un grande Raduno internazionale di idrovolanti lungo il Molo Audace, destinato a diventare uno degli eventi simbolo della manifestazione.

L’iniziativa vuole rendere omaggio alla tradizione aeronautica legata al mare e alla storia di Trieste, città che nel Novecento ha avuto un ruolo importante nello sviluppo dell’idroaviazione italiana.

Omaggio agli eroi del mare

La manifestazione dedicherà spazio anche alla memoria storica. In programma il ricordo della Medaglia d’Oro al Valor Militare Spartaco Schergat, a trent’anni dalla scomparsa, e dei fratelli Licio e Mario Visintini, figure simbolo dell’Istria e protagonisti di imprese legate al mare e al coraggio militare.

“Il mare è coraggio, sacrificio e radici da preservare”, ha ricordato Scoccimarro, evidenziando come Mare Nordest voglia unire divulgazione scientifica, memoria storica e valorizzazione culturale.

Educazione ambientale e giovani protagonisti

Grande attenzione sarà dedicata anche alle nuove generazioni. Arpa Fvg, in collaborazione con le università, coordinerà laboratori didattici e attività di educazione ambientale che coinvolgeranno circa 400 studenti.

I ragazzi potranno approfondire temi come il monitoraggio ambientale, la biodiversità marina e la tutela dell’Adriatico, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla salvaguardia dell’ecosistema marino.

La Traversata delle Tre Nazioni

A completare il programma ci sarà anche la terza edizione della Traversata delle Tre Nazioni, la gara di nuoto in mare aperto lunga 27 chilometri che collega Croazia, Slovenia e Italia.

L’iniziativa vuole rappresentare simbolicamente il mare come luogo di incontro, cooperazione e dialogo internazionale, rafforzando il ruolo dell’Adriatico come spazio condiviso tra culture e territori diversi.

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