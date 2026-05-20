A Udine un percorso di 42 ore per trasformare idee in startup

Un percorso formativo di 42 ore per trasformare idee, creatività e spirito di iniziativa in veri progetti imprenditoriali. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni a “Startup Cooperativo. Tra bisogno e desiderio, per imparare insieme a diventare protagonisti del proprio futuro!”, il nuovo percorso PCTO promosso da Confcooperative Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con TEC4I FVG, l’hub regionale per l’innovazione.

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle classi III, IV e V delle scuole secondarie di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia e punta a sviluppare competenze legate a imprenditorialità, innovazione, lavoro di squadra e progettazione d’impresa.

Un’esperienza pratica per costruire una startup

Il percorso si svolgerà dal 23 giugno al 1 luglio 2026 nella sede di TEC4I FVG, in via Linussio 51 a Udine, e metterà a disposizione 25 posti. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 5 giugno.

Durante le attività, gli studenti saranno accompagnati in un percorso concreto che partirà dalla conoscenza delle proprie capacità personali fino alla costruzione di una vera idea imprenditoriale da presentare pubblicamente. Il progetto prevede infatti laboratori pratici, lavoro in team, confronto con imprenditori e sviluppo di competenze trasversali oggi sempre più richieste dal mercato del lavoro.

Cooperazione, innovazione e territorio

L’obiettivo del progetto è duplice: da una parte avvicinare i giovani alla cultura cooperativa e mutualistica, dall’altra fornire strumenti concreti per leggere i bisogni del territorio e trasformarli in opportunità di sviluppo.

“Confcooperative Friuli-Venezia Giulia crede fortemente nell’educazione all’imprenditorialità investendo da oltre vent’anni nel mondo della formazione e della scuola – ha commentato il presidente regionale di Confcooperative, Daniele Castagnaviz –. La nostra Regione è già oggi tra quelle a più alta densità di iniziative cooperative in Italia: l’investimento nelle nuove generazioni punta a creare le condizioni per stimolare lo sviluppo del sistema cooperativo”.

Accanto ai contenuti dedicati al modello cooperativo, TEC4I FVG guiderà gli studenti nell’approfondimento dei principali strumenti utilizzati nel mondo delle startup: dal modello di business alla proposta di valore, passando per clienti, sostenibilità economica e innovazione.

TEC4I FVG: “Investire nei giovani significa investire nel territorio”

Per TEC4I FVG il progetto rappresenta anche un’occasione per avvicinare i ragazzi alle dinamiche dell’innovazione contemporanea e della nuova imprenditorialità.

“Accompagnare ragazze e ragazzi nel passaggio dall’intuizione iniziale a una proposta progettuale più strutturata significa investire sulle competenze e sul potenziale di chi avrà in mano lo sviluppo del territorio” ha spiegato Filippo Bianco, amministratore delegato di TEC4I FVG.

Nel corso del PCTO gli studenti potranno confrontarsi con sfide reali, lavorare sugli elementi chiave di un progetto imprenditoriale e visitare una realtà innovativa insediata all’interno di TEC4I FVG. Il programma si concluderà con un demo day finale, durante il quale i gruppi presenteranno i propri pitch davanti ai partecipanti e agli organizzatori.

Un percorso che rafforza l’ecosistema dell’innovazione regionale

“Startup Cooperativo” rappresenta l’ultima iniziativa nata dalla collaborazione tra Confcooperative FVG e TEC4I FVG. Negli ultimi mesi le due realtà hanno infatti promosso anche FVG Youth Business Challenge, contest regionale dedicato agli studenti delle scuole superiori del Friuli-Venezia Giulia per sviluppare e presentare idee imprenditoriali innovative, con la possibilità di accedere alla competizione internazionale POPRI.

Parallelamente sono in corso anche attività formative dedicate all’imprenditorialità presso l’Istituto superiore P. Sarpi di San Vito al Tagliamento, segno di una crescente attenzione verso la formazione delle nuove generazioni sui temi dell’innovazione e dell’impresa cooperativa.

Come iscriversi

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare:

Anna Quaia – Confcooperative FVG – quaia.a@confcooperative.it

– Confcooperative FVG – quaia.a@confcooperative.it Ilenia Grassato – TEC4I FVG – ilenia.grassato@tec4ifvg.it

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