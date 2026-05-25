Barcola, controlli dei carabinieri ai Topolini: identificati giovani con precedenti per rapina e violenza

Una nuova serata di tensione a Barcola, dove nella tarda serata di sabato 24 maggio si sono moltiplicate le chiamate al 112 per episodi di disturbo della quiete pubblica nella zona del nono Topolino, poco prima del porticciolo del Cedas. Sul posto sono intervenuti diversi equipaggi dei carabinieri per identificare un gruppo numeroso di giovani già noti alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti.

Intervento dei carabinieri dopo le segnalazioni

Secondo quanto emerso, residenti e frequentatori della zona avrebbero segnalato schiamazzi e comportamenti molesti che andavano avanti da diverso tempo. L’area dei Topolini, con l’arrivo delle prime giornate estive, è tornata infatti a riempirsi di persone, soprattutto nelle ore serali.

L’intervento dei carabinieri è avvenuto poco prima del porticciolo del Cedas, dove il gruppo si era radunato. I militari hanno effettuato controlli e identificazioni sui singoli presenti, cercando di riportare la situazione alla calma dopo le numerose telefonate arrivate al numero unico per le emergenze.

Giovani già noti alle forze dell’ordine

Durante i controlli sarebbe emersa la posizione di diversi ragazzi già conosciuti dalle forze dell’ordine. Secondo quanto riportato, tra le ipotesi di reato contestate in passato figurano porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale, furti, rapine, ricettazione e persino violenze sessuali.

Tra i precedenti citati emergerebbero anche coinvolgimenti in reati legati all’immigrazione clandestina. Una situazione che sta alimentando preoccupazione tra residenti e bagnanti abituali della zona di Barcola, soprattutto con l’avvio della stagione estiva e il conseguente aumento delle presenze sul lungomare.

Cresce il malcontento tra residenti e frequentatori

Negli ultimi giorni la presenza di gruppi numerosi ai Topolini è tornata al centro delle discussioni tra cittadini e frequentatori dell’area. In molti lamentano episodi di degrado, schiamazzi notturni e comportamenti aggressivi che starebbero rendendo più difficile vivere serenamente uno degli spazi più frequentati della città durante l’estate.

L’intervento delle forze dell’ordine ha riportato temporaneamente la calma, ma resta alta l’attenzione sulla situazione a Barcola, soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana, quando l’afflusso di giovani aumenta sensibilmente.

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