Cronaca & Attualità
Trieste, allerta ozono per il caldo: “Evitate attività fisica nelle ore più calde”
Ozono oltre la soglia a Trieste: scatta l’allerta caldo, ecco le raccomandazioni del Comune
Con l’arrivo del caldo aumenta anche la concentrazione di ozono nell’aria e a Trieste scatta l’allerta. Il Comune ha infatti comunicato l’attivazione del Piano di azione comunale dopo i dati diffusi da Arpa Fvg, che segnalano un lieve superamento della soglia per i prossimi giorni. Le raccomandazioni resteranno in vigore da oggi, 27 maggio, fino a sabato 30 maggio.
Secondo le rilevazioni, nel capoluogo regionale sono stati registrati 121 microgrammi per metro cubo nella giornata odierna, mentre tra domani e dopodomani i valori potrebbero raggiungere un massimo di 129 microgrammi per metro cubo.
Le raccomandazioni del Comune
Di fronte all’aumento dell’ozono atmosferico, l’amministrazione comunale invita la popolazione ad adottare comportamenti utili a limitare l’esposizione all’inquinante, soprattutto nelle ore più calde della giornata.
L’attenzione è rivolta in particolare alle fasce più sensibili, come anziani, bambini e persone fragili. Il Comune raccomanda di ventilare gli ambienti domestici nelle ore più fresche, quindi al mattino presto o in serata, evitando invece di tenere le finestre aperte durante il pomeriggio.
Tra i consigli diffusi anche quello di svolgere attività fisica o lavori pesanti nelle prime ore del giorno o dopo il tramonto, limitando gli sforzi nelle fasce orarie centrali, quando la concentrazione di ozono tende ad aumentare.
Cos’è l’ozono e perché aumenta con il caldo
L’ozono è un inquinante che si forma soprattutto nei periodi caratterizzati da forte irraggiamento solare e alte temperature. Per questo motivo i livelli tendono a crescere durante le giornate estive o particolarmente calde.
L’esposizione prolungata può provocare fastidi e irritazioni, soprattutto a livello respiratorio, e risultare più problematica per chi soffre di patologie croniche o per le persone più vulnerabili.
Il Piano di azione comunale punta quindi soprattutto sulla sensibilizzazione della cittadinanza, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati all’inquinamento atmosferico durante le giornate più critiche.
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