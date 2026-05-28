Aurisina, controlli dei carabinieri: denunce e patenti ritirate per alcol e droga

Proseguono i controlli dei carabinieri di Aurisina sulle strade del Triestino contro la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Nell’ultimo report diffuso dall’Arma emergono diverse denunce e ritiri di patente avvenuti durante i fine settimana.

Due denunciati per il rifiuto del test antidroga

Nel corso dell’ultimo weekend, lungo viale Miramare, i militari hanno fermato due automobilisti — un 22enne e un 39enne — risultati positivi al test salivare per consumo di sostanze stupefacenti.

Entrambi si sono poi rifiutati di sottoporsi agli accertamenti di conferma in ospedale, facendo così scattare la denuncia. Immediato anche il ritiro della patente, mentre i veicoli sono stati affidati a terzi.

Altri casi di alcol alla guida

Qualche giorno prima, nel territorio di Duino Aurisina, altri due automobilisti — un 41enne e un 33enne — sono stati sanzionati amministrativamente per guida in stato di ebbrezza dopo essere stati sorpresi con tassi alcolemici oltre i limiti consentiti.

Anche in questo caso i carabinieri hanno disposto il ritiro della patente oltre alle sanzioni previste dalla legge.

Controlli intensificati nei weekend

L’Arma continua a intensificare i controlli soprattutto nei fine settimana, quando aumenta il traffico legato alla movida e agli spostamenti serali. Nei weekend precedenti erano già state denunciate tre persone per guida in stato di ebbrezza.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook