Festa della Repubblica, migliaia di cittadini alle celebrazioni: “Un forte segnale di appartenenza”

Le celebrazioni del 2 giugno, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, hanno registrato una significativa partecipazione in tutto il Friuli Venezia Giulia, confermando il forte legame tra cittadini, istituzioni e Stato. A Trieste e Pordenone le autorità regionali hanno sottolineato il valore della ricorrenza come momento di riflessione collettiva sui principi democratici che fondano il Paese.

Roberti: “Un rito civico che rafforza il senso di appartenenza”

A Trieste, in piazza dell’Unità d’Italia, si è svolta la tradizionale cerimonia dell’ammainabandiera solenne, alla presenza delle istituzioni, delle Forze dell’ordine e delle Forze armate. Nel corso dell’evento, l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha evidenziato il significato profondo della manifestazione.

Secondo Roberti, la celebrazione non rappresenta una semplice ricorrenza formale, ma un rito civico carico di significato, capace di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità nazionale. L’assessore ha sottolineato come la partecipazione dei cittadini, unita alla presenza delle istituzioni e degli apparati dello Stato, trasformi la cerimonia in una concreta dimostrazione di attaccamento ai valori della Repubblica.

Il valore simbolico di piazza Unità d’Italia

Nel suo intervento, Roberti ha inoltre ricordato come l’ottantesimo anniversario della Repubblica assuma un significato particolare proprio a Trieste, città dalla forte identità storica e simbolica.

La partecipazione numerosa dei triestini alla sfilata e alle celebrazioni ha contribuito a rafforzare il ruolo di piazza Unità d’Italia quale luogo identitario della città e punto di incontro tra la comunità locale e le istituzioni nazionali. Per l’assessore, il successo della manifestazione dimostra che il rapporto tra cittadini e Stato continua a essere vivo e riconosciuto.

Zannier: “Difendere libertà e pace”

In mattinata le celebrazioni si sono svolte anche a Pordenone, dove era presente l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier.

A margine della cerimonia, Zannier ha ricordato come la Festa della Repubblica rappresenti un momento fondamentale per riaffermare le radici democratiche dell’Italia, fondate sulla scelta repubblicana compiuta dagli italiani ottant’anni fa. Una decisione che, secondo l’assessore, ha garantito al Paese decenni di libertà, stabilità e pace.

Zannier ha inoltre evidenziato l’importanza di continuare a difendere questi valori in una fase storica caratterizzata da tensioni e incertezze sul piano internazionale, ribadendo il ruolo delle istituzioni nel preservare i principi democratici che sono alla base della convivenza civile.

Un anniversario che guarda al futuro

Le celebrazioni del 2 giugno 2026 hanno dunque rappresentato non solo un omaggio alla storia della Repubblica, ma anche un’occasione per riaffermare l’importanza della partecipazione civica, della democrazia e della coesione sociale. Un messaggio che, attraverso la presenza di migliaia di cittadini nelle piazze del Friuli Venezia Giulia, ha assunto un significato ancora più forte.

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