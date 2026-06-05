Top of the Pid 2026, aperte le candidature: premi alle PMI che innovano con l’IA

Le micro, piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia hanno tempo fino al 20 giugno per candidare i propri progetti innovativi ai premi nazionali “Top of the Pid” e “Top of the Pid Mirabilia”, iniziative promosse da Unioncamere attraverso la rete dei Pid – Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio italiane.

L’obiettivo è chiaro: sostenere, valorizzare e dare visibilità alle aziende che investono nell’innovazione tecnologica, nella trasformazione digitale e nell’intelligenza artificiale per migliorare processi produttivi, servizi e competitività sui mercati.

L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, viene promossa sul territorio dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che punta a favorire la crescita delle imprese regionali capaci di distinguersi nell’applicazione concreta delle tecnologie 4.0.

Intelligenza artificiale protagonista

Quest’anno il premio pone particolare attenzione all’Intelligenza artificiale, individuando due principali categorie di partecipazione.

La prima è dedicata alle imprese che utilizzano strumenti e tecnologie di IA già esistenti in maniera innovativa, ottenendo risultati significativi nell’ottimizzazione di attività e servizi.

La seconda, invece, è rivolta alle aziende che sviluppano direttamente nuove piattaforme intelligenti, software, sistemi autonomi o soluzioni innovative, anche in collaborazione con università, centri di ricerca e partner tecnologici.

Durante la candidatura le imprese dovranno indicare fino a tre ambiti di applicazione del progetto tra diversi settori strategici: agroalimentare, manifatturiero, turismo, commercio, imprese culturali e creative e servizi.

Il premio speciale Mirabilia guarda al turismo del futuro

Particolare rilevanza assume il riconoscimento “Top of the Pid Mirabilia”, dedicato ai progetti che utilizzano tecnologie digitali e intelligenza artificiale per promuovere un turismo sempre più sostenibile, accessibile ed esperienziale.

Si tratta di un tema particolarmente attuale per il territorio regionale, che nelle prossime settimane sarà al centro dell’attenzione internazionale grazie alla Borsa Internazionale del Turismo Culturale Mirabilia, in programma a Udine il 16 e 17 giugno.

L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine insieme a Unioncamere, Isnart e con la collaborazione di PromoTurismoFVG, porterà in città oltre 100 buyer internazionali e quasi 300 seller del comparto turistico e agroalimentare provenienti da tutta Italia.

Udine capitale internazionale del turismo culturale

Per due giorni il capoluogo friulano diventerà un punto di riferimento per il turismo culturale e l’enogastronomia, con una significativa partecipazione delle imprese locali.

Il Friuli-Venezia Giulia sarà infatti rappresentato da oltre 50 aziende regionali, chiamate a presentare le proprie eccellenze a operatori provenienti dai principali mercati internazionali.

La coincidenza tra il lancio del premio e l’appuntamento Mirabilia evidenzia come innovazione digitale e valorizzazione del territorio siano ormai strettamente connesse. Oggi la promozione turistica, culturale e agroalimentare passa sempre più attraverso strumenti tecnologici avanzati, capaci di intercettare nuovi flussi di visitatori, migliorare l’esperienza dei turisti e aumentare la competitività delle destinazioni.

Premi fino a 5mila euro per i migliori progetti

Le imprese vincitrici di ciascuna categoria riceveranno un premio economico di 5.000 euro, mentre ai secondi classificati saranno assegnati 2.500 euro.

Oltre al contributo economico, il riconoscimento offre un’importante opportunità di visibilità a livello nazionale, consentendo alle aziende premiate di presentare le proprie soluzioni come esempi di eccellenza nell’innovazione digitale italiana.

Come partecipare e requisiti richiesti

La partecipazione al bando è completamente gratuita.

Possono candidarsi le imprese che abbiano già usufruito di almeno un servizio dei Pid, oppure che abbiano effettuato una valutazione della propria maturità digitale tramite il test online gratuito SELFi4.0, disponibile anche durante la fase di candidatura.

Un elemento che può aumentare il punteggio finale è la realizzazione di un breve video di presentazione del progetto, che consente di ottenere una premialità aggiuntiva nella valutazione.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 16 di sabato 20 giugno.

Regolamento completo, modulistica e informazioni sono disponibili sul portale nazionale Punto Impresa Digitale e sul sito della Camera di Commercio di Pordenone-Udine.

Innovazione e territorio: un binomio sempre più strategico

L’edizione 2026 di Top of the Pid conferma come la trasformazione digitale rappresenti una leva fondamentale per la crescita delle imprese italiane. Dall’intelligenza artificiale applicata alla produzione fino alle nuove tecnologie per il turismo e la valorizzazione culturale, il premio punta a mettere in luce le realtà che stanno contribuendo a costruire un modello economico più innovativo, competitivo e sostenibile.

Per il Friuli-Venezia Giulia, che nelle prossime settimane ospiterà uno degli appuntamenti più importanti del turismo culturale internazionale, l’iniziativa rappresenta anche un’occasione concreta per mostrare come innovazione tecnologica e promozione del territorio possano procedere insieme.

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