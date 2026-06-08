Alberi, sentieri e arredo urbano: nuovi fondi regionali per i Comuni

Un nuovo investimento per rendere città e paesi più vivibili, sostenibili e accoglienti. La Regione Friuli-Venezia Giulia mette a disposizione 1,5 milioni di euro per finanziare interventi di rigenerazione e valorizzazione degli spazi verdi urbani, attraverso un bando rivolto ai Comuni che sarà operativo a partire dal prossimo luglio.

L’iniziativa è stata presentata dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, che ha sottolineato come la cura del verde rappresenti un elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare il patrimonio ambientale dei territori.

“Rigenerare e riqualificare gli spazi verdi urbani è una priorità per la qualità di vita del nostro territorio che la Regione finanzia con contributi a sportello ai Comuni con un bando a breve al via dal quale ci attendiamo tanti validi progetti”, ha dichiarato l’assessore.

Quali interventi potranno essere finanziati

Il bando punta a sostenere una vasta gamma di opere dedicate al patrimonio verde pubblico. Tra gli interventi ammissibili figurano:

la cura e la potatura di alberi monumentali, notevoli e di pregio ;

; la valorizzazione di aree verdi urbane;

la realizzazione o il miglioramento di percorsi e sentieri accessibili ;

; l’installazione di cartellonistica divulgativa e informativa ;

; la messa a dimora di nuovi alberi ;

; il rinnovo dell’arredo urbano nelle aree interessate.

L’obiettivo è quello di favorire la fruibilità degli spazi pubblici, incrementare il patrimonio arboreo e migliorare il rapporto tra cittadini e ambiente urbano.

Domande dal 13 luglio al 30 settembre

Le amministrazioni comunali potranno presentare la domanda di contributo dalle ore 12 del 13 luglio 2026 fino alle ore 12 del 30 settembre 2026.

Il contributo regionale coprirà il 100% delle spese ritenute ammissibili, con un importo finanziabile compreso tra 20.000 e 50.000 euro per ciascun progetto.

La procedura seguirà il sistema valutativo “a sportello”, previsto dall’articolo 36 della legge regionale 7/2000, consentendo l’assegnazione dei fondi in base all’ordine e alla valutazione delle domande presentate.

È inoltre prevista la possibilità per i Comuni di richiedere un’anticipazione pari al 70% del contributo concesso, facilitando così l’avvio delle opere.

Fruizione pubblica garantita anche per aree non comunali

Una delle particolarità del bando riguarda le aree verdi che non risultano di proprietà comunale.

In questi casi sarà necessario stipulare una convenzione della durata di cinque anni con i proprietari, che dovranno impegnarsi a garantire la fruizione gratuita da parte della collettività per almeno cento giorni all’anno.

Una misura che punta ad ampliare le opportunità di accesso ai cittadini e a valorizzare anche patrimoni verdi oggi non pienamente utilizzati.

Chi non potrà partecipare

Non tutte le amministrazioni potranno accedere al nuovo finanziamento. Sono infatti escluse le Amministrazioni comunali che hanno beneficiato della medesima linea contributiva nell’anno precedente e che non hanno ancora presentato la relativa rendicontazione degli interventi finanziati.

La disposizione mira a garantire una corretta gestione delle risorse pubbliche e la chiusura regolare dei procedimenti già avviati.

I risultati delle precedenti edizioni

Il nuovo bando si inserisce in un percorso già avviato dalla Regione negli ultimi anni. Nel 2024 la misura aveva consentito di finanziare 44 Comuni, per un investimento complessivo di 1.993.286 euro.

Nel 2025, invece, i contributi erano stati assegnati a 29 amministrazioni comunali, per un totale di 1.210.420,48 euro.

Numeri che testimoniano il crescente interesse degli enti locali verso interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana, sempre più considerati strumenti strategici per migliorare il benessere delle comunità e affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici.

Un investimento per città più verdi e sostenibili

Con questo nuovo stanziamento da 1,5 milioni di euro, il Friuli-Venezia Giulia conferma l’attenzione verso la tutela del patrimonio arboreo e la valorizzazione degli spazi pubblici. Un investimento che punta non solo a migliorare l’estetica delle città, ma anche a rafforzare la resilienza urbana, favorire la biodiversità e offrire ai cittadini luoghi più accessibili e vivibili.

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