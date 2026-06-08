Max Pezzali fa esplodere il Teghil di Lignano: 27 mila persone cantano tutti i grandi successi

Lignano Sabbiadoro ha vissuto una serata destinata a entrare nella memoria dei fan della musica italiana. Il debutto di “Max Forever – Gli Anni d’Oro – Stadi 2026”, il nuovo tour negli stadi di Max Pezzali, ha registrato il tutto esaurito allo stadio Teghil, richiamando 27.750 spettatori provenienti da tutta Italia. Un successo che conferma ancora una volta il cantautore pavese come uno degli artisti più amati del panorama nazionale.

La cosiddetta “data zero” si è trasformata in una grande festa collettiva, capace di coinvolgere migliaia di persone in un unico coro. L’evento ha inoltre chiuso un fine settimana particolarmente ricco per il Friuli-Venezia Giulia, che ha ospitato anche il concerto di Eros Ramazzotti allo Stadio Friuli di Udine.

Un “FestivalMax” da numeri straordinari

La macchina organizzativa messa in campo da Vivo Concerti, insieme a Fvg Music Live e VignaPR, ha gestito un appuntamento dalle dimensioni imponenti. I numeri parlano da soli: quasi 28 mila biglietti venduti, oltre due ore e mezza di spettacolo e una partecipazione che ha coinvolto intere famiglie, gruppi di amici e fan di ogni età.

L’atmosfera è stata quella di un autentico “FestivalMax”, con il pubblico protagonista dall’inizio alla fine. Una risposta che conferma la straordinaria capacità di Pezzali di riempire gli stadi e di mantenere intatto il legame con il proprio pubblico dopo oltre trent’anni di carriera.

Una scaletta che attraversa generazioni

Alle 21 in punto il concerto è esploso sulle note di “Tieni il tempo”, dando il via a una lunga sequenza di successi che hanno segnato la storia della musica pop italiana.

La scaletta ha ripercorso l’intero percorso artistico del cantante, alternando i grandi classici degli 883 ai brani della carriera solista. Tra i momenti più attesi e partecipati non sono mancati pezzi iconici come “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, “Sei un mito” e “Rotta x casa di Dio”, accolti da un entusiasmo travolgente.

Spazio anche alle canzoni più romantiche, capaci di evocare ricordi e emozioni condivise da milioni di italiani. Brani come “Ti sento vivere” e “Una canzone d’amore” hanno trasformato lo stadio in una gigantesca platea illuminata dalle luci degli smartphone.

“Gli anni”, l’inno di una generazione

Uno dei momenti più emozionanti della serata è arrivato con “Gli anni”, canzone simbolo di un’intera generazione. Migliaia di voci hanno accompagnato ogni parola, creando un’immagine suggestiva che ha unito pubblico e artista in un unico grande abbraccio musicale.

Tra le tribune e la platea si sono mescolati fan storici degli anni Novanta e giovanissimi della Generazione Z, dimostrando come il repertorio di Pezzali continui a parlare a pubblici diversi. Il segreto del suo successo risiede probabilmente nella capacità di raccontare la quotidianità, i sogni e le emozioni della provincia italiana con uno stile semplice ma immediato.

Il tour continua dopo il trionfo di Lignano

Il successo della data zero rappresenta il miglior punto di partenza possibile per “Max Forever – Gli Anni d’Oro – Stadi 2026”. Dopo il trionfo registrato al Teghil, il tour proseguirà con le attesissime doppie date all’Allianz Stadium di Torino, confermando un percorso che si preannuncia tra gli eventi musicali più importanti dell’estate italiana.

Lignano, ancora una volta, si conferma una delle grandi capitali della musica live del Nordest, capace di attirare artisti di primo piano e migliaia di spettatori da tutta la penisola.

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