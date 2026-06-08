Pordenone, la Biblioteca Civica apre eccezionalmente il lunedì per maturandi e universitari

PORDENONE – La Biblioteca Civica Multimediale di Pordenone amplia i propri orari per andare incontro alle esigenze degli studenti impegnati negli esami di maturità e nella preparazione della sessione estiva universitaria. Dal 15 giugno al 6 luglio, infatti, la struttura garantirà quattro aperture straordinarie nelle mattinate del lunedì, giornata in cui normalmente la biblioteca rimane chiusa al pubblico.

L’iniziativa prevede l’apertura degli spazi il 15, 22 e 29 giugno e il 6 luglio, dalle 9 alle 13, con la possibilità di usufruire dei servizi di prestito, consultazione e delle aree dedicate allo studio. Una scelta che nasce dalla volontà di offrire ulteriori opportunità a chi, in questo periodo dell’anno, necessita di ambienti adeguati per concentrarsi e preparare gli esami.

Una biblioteca sempre più al centro della vita cittadina

L’assessore alla Cultura Alberto Parigi ha sottolineato come la Biblioteca Civica Multimediale abbia ormai assunto un ruolo che va ben oltre quello tradizionale legato al prestito dei libri.

«La biblioteca è diventata negli anni un vero e proprio centro culturale, sociale e aggregativo, aperto a tutte le fasce d’età. Questa apertura straordinaria risponde a un’esigenza concreta degli studenti, ma si inserisce anche in una visione più ampia che vede la biblioteca come uno spazio vivo, dinamico e capace di accompagnare la crescita culturale della comunità», ha evidenziato l’assessore.

Accanto ai servizi bibliotecari tradizionali, la struttura ospita infatti numerose attività dedicate alla lettura, al digitale e alla multimedialità, confermando la sua vocazione come luogo di incontro e formazione per la cittadinanza.

Più spazi per affrontare il periodo degli esami

La decisione di estendere l’orario di apertura nasce dall’analisi dei flussi di accesso registrati negli ultimi anni. I mesi di giugno e luglio rappresentano tradizionalmente uno dei periodi più intensi per la biblioteca, grazie alla presenza di numerosi studenti delle scuole superiori e universitari impegnati nella preparazione delle prove finali.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quindi quello di mettere a disposizione ulteriori spazi dedicati allo studio, garantendo ambienti accoglienti e servizi efficienti in una fase particolarmente importante del percorso formativo di molti giovani.

Numeri in crescita per la Biblioteca Civica

I dati confermano il ruolo sempre più centrale della Biblioteca Civica Multimediale nella vita culturale di Pordenone. Nel 2024 la sede centrale ha registrato circa 184 mila ingressi, un dato sostanzialmente stabile rispetto ai 183 mila del 2023, ma nettamente superiore ai 109 mila accessi del 2022.

Numeri che testimoniano una crescita costante e il consolidamento della biblioteca come punto di riferimento per studenti, famiglie, lettori e cittadini.

L’apertura straordinaria del lunedì si inserisce quindi in una strategia più ampia che punta a rendere gli spazi culturali della città sempre più accessibili, inclusivi e partecipati, rafforzando il legame tra la biblioteca e la comunità pordenonese.

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