Rissa al Civiform di Cividale: sette giovani denunciati, sequestrati spranghe, bastoni e un coltello

Sette giovani stranieri sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Cividale del Friuli per rissa e lesioni personali in concorso, al termine delle indagini avviate dopo una violenta colluttazione scoppiata nelle scorse settimane all’interno dell’istituto di formazione Civiform.

L’intervento delle forze dell’ordine

L’allarme è scattato in seguito alla segnalazione di una rissa che vedeva coinvolta una decina di giovani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Cividale del Friuli e Faedis, supportati dal personale del Nucleo Radiomobile della compagnia locale.

Quando le pattuglie sono arrivate presso la struttura, i protagonisti dello scontro si erano già allontanati. Secondo quanto ricostruito, durante la colluttazione i partecipanti si sarebbero affrontati utilizzando bastoni, spranghe e altri oggetti contundenti.

Due feriti rintracciati sul posto

I militari sono riusciti a individuare e identificare soltanto due giovani coinvolti nella rissa, entrambi rimasti lievemente feriti. I ragazzi sono stati immediatamente affidati alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto.

L’episodio ha richiesto un approfondito lavoro investigativo per individuare tutti i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Le indagini portano a sette denunce

Le successive attività investigative condotte dai carabinieri hanno consentito di identificare sette presunti partecipanti alla rissa, che sono stati denunciati a piede libero all’autorità giudiziaria per i reati di rissa e lesioni personali in concorso.

Gli accertamenti hanno inoltre permesso di recuperare numerosi oggetti che sarebbero stati utilizzati durante lo scontro.

Sequestrate spranghe, bastoni e un coltello

Nelle adiacenze del centro di formazione, accuratamente nascosti, i militari hanno rinvenuto e sequestrato diverso materiale ritenuto collegato alla colluttazione. Tra gli oggetti recuperati figurano una spranga in alluminio, tre bastoni in legno di varie dimensioni, una trave in legno con punta acuminata, un tondino in ferro, una chiave inglese per la manovra di idranti e un coltello da cucina.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e sarà ora a disposizione dell’autorità giudiziaria nell’ambito del procedimento avviato per fare piena luce sull’accaduto.

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