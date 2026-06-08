Zarja International Cup 2026: giovani talenti, sostenibilità e la novità del torneo femminile Pink

La Zarja International Cup si conferma uno degli appuntamenti sportivi più significativi del territorio regionale, capace di coniugare competizione, crescita educativa e apertura internazionale. Durante le premiazioni dell’edizione 2026, svoltesi al campo sportivo di Basovizza, l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha sottolineato il valore della manifestazione, evidenziandone il ruolo nella promozione dei giovani e nello sviluppo del calcio femminile.

Un torneo che unisce sport e valori

Giunta alla sua quattordicesima edizione, la Zarja International Cup rappresenta molto più di una semplice competizione calcistica. L’obiettivo dell’evento è offrire ai ragazzi un’opportunità concreta di incontro e confronto con coetanei provenienti da diverse realtà europee, favorendo la diffusione di valori come rispetto, collaborazione e inclusione.

Secondo Roberti, il successo della manifestazione è frutto dell’impegno della società sportiva Zarja e dei numerosi volontari che ogni anno contribuiscono alla sua organizzazione. Un lavoro che permette allo sport di diventare un importante strumento di crescita sociale e culturale per le nuove generazioni.

Il sostegno della Regione e l’attenzione all’ambiente

L’assessore ha evidenziato come il supporto della Regione Friuli-Venezia Giulia sia legato anche alla forte impronta ecosostenibile dell’evento. Grazie al contributo regionale, infatti, tutti i prodotti utilizzati durante la manifestazione sono stati realizzati con materiali biodegradabili e a impatto zero.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai riconoscimenti assegnati ai partecipanti: medaglie e trofei sono stati prodotti con materiali naturali, confermando l’impegno dello Zarja verso la tutela dell’ambiente e la diffusione di buone pratiche sostenibili.

Giovani protagonisti in campo

L’edizione 2026 ha coinvolto centinaia di giovani calciatori attraverso una serie di tornei dedicati alle categorie comprese tra Under 9 e Under 14. Il momento culminante del programma è stato il torneo internazionale “Stars” Under 15, che ha portato a Basovizza alcune delle realtà più prestigiose del panorama calcistico nazionale ed europeo.

Sul terreno di gioco si sono sfidate squadre come Udinese, Bologna, Rijeka, Sturm Graz, Koper, Padova, Pro Fagagna e i padroni di casa dello Zarja, offrendo un livello tecnico elevato e regalando spettacolo agli appassionati presenti.

Debutta il torneo femminile “Pink”

La grande novità dell’edizione 2026 sarà però il torneo femminile Under 15 “Pink”, in programma il prossimo 14 giugno. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del calcio femminile giovanile, settore in costante crescita sia a livello regionale che nazionale.

A contendersi il titolo saranno le formazioni di Altura, Primorje, TS Victory Academy e Koper, protagoniste di una giornata che punta a promuovere nuove opportunità sportive per le ragazze e a rafforzare il percorso di sviluppo del movimento calcistico femminile.

Con la Zarja International Cup, Basovizza si conferma così un punto di riferimento per lo sport giovanile, capace di unire agonismo, sostenibilità e integrazione in una manifestazione sempre più apprezzata a livello internazionale.

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