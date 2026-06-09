Storica impresa del Futura Cordenons: vicecampione d’Italia e miglior palleggiatore del torneo

Il Futura Cordenons entra di diritto nella storia della pallavolo friulana. La formazione pordenonese ha conquistato uno straordinario secondo posto alle BigMat Finali Nazionali Giovanili 2026 disputate a Cecina, in provincia di Livorno, centrando un risultato mai raggiunto prima da una squadra maschile del Friuli-Venezia Giulia. Un cammino esaltante che si è concluso soltanto nell’ultimo atto contro il Volley Treviso.

Un traguardo storico per il volley friulano

Dopo il titolo sfiorato dal Chions Fiume Volley in campo femminile, è arrivata un’altra grande soddisfazione per la pallavolo provinciale. Il Futura Cordenons ha infatti raggiunto la finale nazionale giovanile, un risultato che rappresenta una vera e propria pietra miliare per il movimento regionale.

Prima della sfida decisiva, la società aveva descritto il percorso compiuto dai propri ragazzi come “un torneo pazzesco”, sottolineando la crescita tecnica e mentale che aveva permesso alla squadra di esprimere una pallavolo di altissimo livello.

La finale contro il Volley Treviso

Nell’atto conclusivo della manifestazione, il Futura Cordenons si è trovato di fronte il Volley Treviso, formazione solida e ben organizzata che ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute.

I veneti hanno conquistato il primo set con un netto 25-10, sfruttando l’emozione e la tensione dei friulani. Nei successivi parziali, però, il match è stato decisamente più equilibrato. I ragazzi di Cordenons hanno reagito con carattere, cercando di rimanere agganciati alla partita e mettendo in difficoltà gli avversari.

Treviso è riuscito comunque a chiudere la sfida in tre set con il punteggio finale di 25-10, 25-20 e 25-19, laureandosi campione d’Italia.

A rendere ancora più prestigioso il risultato del Futura è arrivato anche il riconoscimento individuale per Giovanni Della Bella, premiato come miglior palleggiatore della manifestazione.

Un percorso costruito nel tempo

La soddisfazione resta enorme per una squadra che ha costruito questo successo attraverso anni di lavoro, allenamenti e crescita costante.

“Un’avventura è iniziata tanto tempo fa quando le nostre pantere hanno messo piede in palestra“, ha ricordato la società, evidenziando il percorso di maturazione del gruppo. Un cammino fatto di sacrifici, tornei e miglioramenti continui che ha portato alla conquista del titolo regionale e al conseguente accesso alle finali nazionali.

Il cammino fino all’argento

L’avventura a Cecina era iniziata il 3 giugno con la fase a gironi. Il Futura aveva affrontato e superato il Cus Cagliari e il Sir Perugia, conquistando fiducia e consapevolezza.

Successivamente sono arrivati altri importanti successi contro Invicta Grosseto, Volley Cassano e Spes Praia Volley, risultati che hanno permesso ai friulani di avanzare nel tabellone.

Emozionante la semifinale contro il Colombo Genova, vinta al tie-break al termine di una battaglia sportiva che ha regalato al Futura il pass per la storica finale nazionale.

L’orgoglio degli allenatori

Al termine della manifestazione, gli allenatori Giovanni Gazzola e Marco Alberto Rossetto hanno espresso tutta la loro soddisfazione per il percorso compiuto.

“Abbiamo provato a esprimere il nostro gioco e a competere fino alla fine, ma va dato merito agli avversari“, hanno commentato. “I ragazzi sono stati splendidi, si sono meritati di essere qui e torniamo a casa felici per quanto vissuto. Per loro è stata un’esperienza importante e formativa”.

Un secondo posto che vale come una vittoria e che consegna il Futura Cordenons alla storia della pallavolo giovanile regionale.

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