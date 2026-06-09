Trieste, abbattono quattro moto parcheggiate e fuggono: le telecamere li incastrano

Due giovani sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per aver rovesciato e danneggiato quattro motocicli parcheggiati in via dei Burlo, nel rione Cavana di Trieste. L’episodio risale alla notte tra il 24 e il 25 aprile.

Le indagini

La mattina del 25 aprile due pattuglie del reparto motorizzato della polizia locale sono intervenute dopo il ritrovamento dei mezzi a terra e visibilmente danneggiati. Raccolte le prime testimonianze e una successiva denuncia da parte di una proprietaria, gli agenti hanno avviato accertamenti analizzando le immagini delle telecamere presenti nella zona.

Le telecamere incastrano i responsabili

Nei filmati, registrati attorno alle 3 del mattino, si vedono due persone mentre spingono a terra i motocicli e si allontanano verso via Lazzaretto Vecchio e Riva Grumula. L’esame di ulteriori registrazioni ha permesso agli investigatori di individuare un dettaglio utile per risalire all’identità di uno dei giovani e, successivamente, anche del complice.

Scatta la denuncia

Al termine delle verifiche, entrambi sono stati identificati e denunciati per danneggiamento. Decisivo, per la ricostruzione dei fatti, il contributo dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area.

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