Trieste-Muggia, dal 15 giugno aumentano le corse serali via mare

Più collegamenti serali tra Trieste e Muggia per l’estate 2026. La Regione Friuli-Venezia Giulia ha annunciato il potenziamento del servizio di trasporto pubblico marittimo lungo una delle tratte più utilizzate e apprezzate del Golfo di Trieste, con un significativo aumento delle corse nelle ore serali a partire dal prossimo 15 giugno.

L’intervento, che comporta un investimento regionale di quasi 422 mila euro, punta a migliorare la mobilità di residenti e turisti durante la stagione estiva, offrendo un’alternativa sostenibile all’automobile e rafforzando l’attrattività del litorale triestino.

Dal 15 giugno più collegamenti nelle ore serali

Il servizio aggiuntivo sarà attivo dal 15 giugno al 13 settembre 2026 e integrerà la linea marittima annuale Trieste-Muggia con nuove partenze nelle fasce orarie maggiormente richieste durante l’estate.

La novità principale riguarda proprio l’aumento delle corse serali, che consentiranno di spostarsi tra le due località anche dopo cena, favorendo sia le esigenze dei pendolari sia quelle di chi sceglie di trascorrere una serata sul lungomare di Muggia o nel centro storico di Trieste.

Nel dettaglio, il potenziamento prevede:

Due coppie di corse serali nei giorni feriali ;

; Tre coppie di corse serali nei giorni festivi ;

; 15 coppie di collegamenti aggiuntivi ogni settimana, pari a 30 corse complessive.

Ogni settimana saranno quindi disponibili 15 partenze da Trieste e 15 da Muggia, incrementando in modo significativo l’offerta di trasporto pubblico via mare.

Gli orari delle nuove corse

Le nuove partenze serali da Trieste verso Muggia sono previste:

alle 19.45 (solo nei giorni festivi);

(solo nei giorni festivi); alle 21.00 ;

; alle 22.15.

Le corse da Muggia verso Trieste partiranno invece:

alle 20.20 (solo nei giorni festivi);

(solo nei giorni festivi); alle 21.35 ;

; alle 22.50.

Dal lunedì al sabato saranno operative due coppie di collegamenti giornalieri, mentre la domenica il servizio verrà ulteriormente rafforzato con una terza coppia di corse.

Un investimento da oltre 421 mila euro

Per garantire il potenziamento estivo, la Regione ha stanziato 421.890 euro, confermando la volontà di investire nel trasporto pubblico marittimo come elemento strategico del sistema della mobilità regionale.

Secondo l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, l’iniziativa nasce anche dalle richieste provenienti dal territorio, in particolare dal Comune di Muggia.

«L’implementazione delle corse serali del servizio di trasporto marittimo tra Trieste e Muggia rappresenta una risposta concreta alle richieste provenienti dal territorio e in particolare dal Comune di Muggia. Si tratta di un collegamento molto apprezzato sia dai residenti sia dai visitatori», ha spiegato l’assessore.

Mobilità sostenibile e turismo insieme

L’ampliamento del servizio rientra nella strategia regionale che punta a integrare mobilità sostenibile, turismo e qualità della vita.

I collegamenti marittimi nel Golfo di Trieste stanno infatti assumendo un ruolo sempre più importante sia come mezzo di trasporto quotidiano sia come esperienza turistica capace di valorizzare il territorio costiero.

Per la Regione, la linea Trieste-Muggia rappresenta ormai una componente stabile del sistema di trasporto pubblico locale e un elemento distintivo dell’offerta turistica dell’area.

Come evidenziato da Amirante, il servizio contribuisce a rendere più accessibile il litorale e a rafforzare la vocazione marittima del territorio, riducendo al contempo il traffico veicolare nei mesi di maggiore affluenza.

Il servizio affidato a Delfino Verde

Il collegamento sarà gestito da Tpl Fvg Scarl, che opererà attraverso il subaffidamento alla società Delfino Verde Navigazione Srl, già attiva sulla linea annuale Trieste-Muggia.

L’obiettivo è garantire continuità e affidabilità a un servizio che negli ultimi anni ha registrato un crescente apprezzamento da parte dell’utenza, diventando una delle alternative più utilizzate per spostarsi tra le due sponde del Golfo durante la stagione estiva.

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