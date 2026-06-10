Stuprò una donna che dormiva in auto: arrestato sul pullman mentre tentava di lasciare l’Italia

I carabinieri di Aurisina hanno arrestato un 25enne di nazionalità romena, accusato di rapina, violenza sessuale e lesioni aggravate per un’aggressione avvenuta il 22 luglio 2025 a Grottamare, in provincia di Ascoli Piceno. L’uomo è stato fermato mentre viaggiava a bordo di un autobus di linea diretto in Romania e in uscita dal territorio nazionale.

La brutale aggressione nel parcheggio del centro commerciale

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vicenda risale alle prime ore del mattino del 22 luglio dello scorso anno. La vittima, una donna che stava dormendo all’interno della propria automobile nel parcheggio del centro commerciale Orologio di Grottamare, sarebbe stata aggredita dal giovane.

Dopo la violenza, la donna era stata soccorsa dai carabinieri di San Benedetto del Tronto e successivamente affidata alle cure del personale sanitario del 118, che l’aveva trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale della zona.

Le indagini e il provvedimento del gip

Le indagini erano state avviate immediatamente dai carabinieri della stazione di Grottamare e dal Nucleo operativo e radiomobile, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Fermo.

L’attività investigativa aveva consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del venticinquenne. Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di violenza sessuale, rapina e lesioni aggravate.

La fuga e la cattura al confine

Dopo i fatti contestati, l’uomo si era reso irreperibile, riuscendo a sottrarsi all’esecuzione della misura cautelare. La sua fuga si è conclusa però nella giornata dell’8 giugno, quando i carabinieri di Aurisina lo hanno individuato a bordo di un pullman internazionale diretto in Romania.

I militari hanno proceduto al controllo e all’identificazione del passeggero, accertando che fosse il destinatario del provvedimento restrittivo emesso dall’autorità giudiziaria marchigiana.

Trasferito nel carcere del Coroneo

Una volta fermato, il giovane è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito. Successivamente è stato trasferito nel carcere del Coroneo di Trieste, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione conferma ancora una volta il ruolo della stazione dei carabinieri di Aurisina, da anni impegnata nell’attività di ricerca e cattura di latitanti e persone destinatarie di provvedimenti restrittivi, soprattutto nell’area di confine tra Italia e Slovenia.

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