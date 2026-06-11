Friuli-Venezia Giulia ai vertici in Italia per la qualità delle acque di balneazione

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma tra le regioni italiane con le migliori acque di balneazione. A certificarlo sono i recenti dati pubblicati dal Sistema nazionale per la Protezione dell’ambiente, che collocano il territorio regionale al secondo posto in Italia per qualità delle acque, con un distacco minimo dalla prima classificata, la Puglia: appena lo 0,3%.

Un risultato che rafforza l’immagine del Friuli-Venezia Giulia come destinazione balneare sicura e di qualità, valorizzando non solo il mare Adriatico, ma anche l’intero sistema ambientale regionale legato alla tutela dei litorali, dei bacini e della salute pubblica.

Acque eccellenti in Friuli-Venezia Giulia

Il dato assume particolare rilievo perché si inserisce in un quadro nazionale già molto positivo. Secondo quanto riportato dal Sistema nazionale per la Protezione dell’ambiente, il 94,9% delle acque marine italiane rientra nella categoria “eccellente”.

All’interno di questo scenario, il Friuli-Venezia Giulia emerge tra le realtà più virtuose del Paese. La regione si posiziona infatti al secondo posto nazionale, confermando la qualità elevata delle proprie acque di balneazione e la solidità del sistema di controllo ambientale.

A commentare il risultato è stato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, che ha parlato di uno “straordinario risultato” per il territorio regionale. Secondo l’assessore, il posizionamento ai vertici italiani rappresenta una conferma della qualità eccezionale del mare e dei bacini del Friuli-Venezia Giulia.

Scoccimarro: “Un traguardo che ci riempie di orgoglio”

Per la Regione, il secondo posto nazionale non è soltanto un riconoscimento statistico, ma anche il risultato di una strategia costruita nel tempo. Scoccimarro ha sottolineato come questi numeri dimostrino l’efficacia delle politiche ambientali adottate negli ultimi anni, con particolare attenzione al potenziamento dei sistemi di depurazione e alla collaborazione con i gestori del servizio idrico.

“Questo posizionamento non è certamente frutto del caso”, ha rimarcato l’assessore, evidenziando la “grandissima attenzione” e i “massicci investimenti” messi in campo dalla Regione.

Il riferimento è al lavoro svolto per rendere più efficienti le infrastrutture, migliorare la gestione delle acque e garantire standard elevati lungo le aree di balneazione. Un impegno che, secondo la Regione, si traduce oggi in un beneficio diretto per residenti, turisti e operatori del comparto turistico.

Depurazione e controlli: il ruolo delle infrastrutture ambientali

Uno dei punti centrali del risultato raggiunto riguarda il sistema di depurazione delle acque. La Regione evidenzia la stretta sinergia con i gestori del servizio idrico, considerata decisiva per migliorare l’efficienza degli impianti e rafforzare la tutela ambientale.

Il tema non riguarda soltanto la qualità del mare in senso stretto, ma anche la capacità del territorio di prevenire criticità, intervenire rapidamente e mantenere condizioni di sicurezza per la balneazione.

Il monitoraggio costante rappresenta infatti uno degli strumenti principali per proteggere i litorali. I controlli permettono di avere un quadro aggiornato della situazione e di individuare tempestivamente eventuali anomalie, riducendo i tempi di intervento e garantendo maggiore sicurezza ai cittadini.

Arpa Fvg, dati trasparenti e controlli in tempo reale

Un ruolo fondamentale è svolto da Arpa Fvg, che cura i dati relativi alla qualità delle acque di balneazione e li rende disponibili in modo trasparente ai cittadini.

Il sistema di controllo prevede campionamenti regolari e una procedura immediata in caso di esiti non favorevoli in un punto di prelievo. In queste situazioni, i tecnici effettuano nuovi controlli e campionamenti continui, monitorando l’area fino al completo rientro nei parametri previsti.

Si tratta di un meccanismo essenziale per garantire non solo la qualità ambientale, ma anche la fiducia di cittadini e turisti. La tempestività delle verifiche consente di intervenire sulle eventuali criticità e di mantenere alto il livello di sicurezza durante tutta la stagione balneare.

Stagione balneare 2026, confermata l’eccellenza delle acque

Le indicazioni positive non riguardano soltanto le classifiche nazionali, ma anche la stagione balneare in corso. Secondo quanto riferito dall’assessore Scoccimarro, i campionamenti eseguiti nei mesi di aprile, maggio e nelle prime settimane di giugno confermano pienamente l’eccellenza delle acque del Friuli-Venezia Giulia.

Un dato importante in vista dell’estate, periodo nel quale le località balneari regionali accolgono migliaia di visitatori. La qualità delle acque rappresenta infatti un elemento strategico per l’attrattività turistica, oltre che un indicatore rilevante dello stato di salute dell’ambiente.

“Cittadini e turisti possono godere in totale sicurezza dei nostri litorali”, ha concluso Scoccimarro, ribadendo l’impegno della Regione nel difendere e valorizzare un patrimonio naturale e turistico considerato centrale per il Friuli-Venezia Giulia.

Mare pulito e turismo sostenibile, un patrimonio da valorizzare

Il secondo posto nazionale nella qualità delle acque di balneazione rafforza il posizionamento del Friuli-Venezia Giulia tra le destinazioni più attente alla sostenibilità ambientale. Un mare pulito non è soltanto un valore naturalistico, ma anche un fattore economico e sociale.

Per le località costiere, la qualità delle acque è un elemento decisivo nella scelta delle vacanze, nella promozione del territorio e nella competitività dell’offerta turistica. Allo stesso tempo, il risultato ottenuto conferma l’importanza degli investimenti pubblici nella depurazione, nei controlli e nella tutela del territorio.

Il dato certificato dal Sistema nazionale per la Protezione dell’ambiente consegna dunque al Friuli-Venezia Giulia un riconoscimento di rilievo nazionale: una regione ai vertici per qualità ambientale, sicurezza della balneazione e capacità di preservare un bene prezioso come l’acqua.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook