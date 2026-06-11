Mondiali 2026, stasera il via: Shakira sul palco e Messico-Sudafrica inaugura il torneo

I Mondiali FIFA 2026 prendono ufficialmente il via questa sera con una prima assoluta nella storia della competizione: non una sola cerimonia inaugurale, ma tre eventi distinti, uno per ciascuno dei Paesi ospitanti. Il torneo, che per la prima volta coinvolge 48 nazionali, è organizzato congiuntamente da Messico, Stati Uniti e Canada e si apre con la sfida tra Messico e Sudafrica.

Un Mondiale storico tra tre nazioni

L’edizione 2026 rappresenta una svolta per il calcio mondiale. Oltre all’allargamento del numero delle squadre partecipanti, la manifestazione sarà ospitata da tre nazioni diverse. Per celebrare questo evento senza precedenti, la FIFA ha deciso di organizzare tre cerimonie d’apertura separate, distribuite nell’arco di tre giorni.

La prima è in programma questa sera all’Estadio Azteca di Città del Messico, ribattezzato ufficialmente Mexico City Stadium per la competizione. L’impianto entra così nella storia diventando il primo stadio ad aver ospitato tre partite inaugurali di un Campionato del Mondo, dopo quelle del 1970 e del 1986.

Shakira e le star della musica sul palco

La cerimonia inaugurale che precederà la partita tra Messico e Sudafrica vedrà la partecipazione di numerosi artisti internazionali. Tra i protagonisti più attesi c’è Shakira, già presente in passato in diverse edizioni dei Mondiali.

La cantante colombiana si esibirà insieme a Burna Boy interpretando il brano ufficiale della manifestazione, “Dai”. Sul palco saliranno inoltre Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana e Tyla.

Le celebrazioni proseguiranno poi venerdì a Toronto, dove sono attesi tra gli altri Alanis Morissette e Michael Bublé, mentre sabato a Los Angeles sarà la volta di Katy Perry.

Gli orari della cerimonia e della partita

Lo spettacolo inaugurale è previsto sul terreno di gioco dell’Azteca nei minuti immediatamente precedenti il calcio d’inizio. La cerimonia dovrebbe iniziare indicativamente intorno alle 19.30 ora italiana.

La partita inaugurale tra Messico e Sudafrica prenderà invece il via alle 21.00 italiane, dando ufficialmente il via alla competizione che assegnerà il titolo mondiale.

Dove vedere Messico-Sudafrica in tv e streaming

La sfida inaugurale dei Mondiali 2026 sarà trasmessa in diretta da DAZN, titolare dei diritti esclusivi della competizione. Gli utenti potranno seguire l’evento tramite l’app disponibile su smart tv, smartphone, tablet e dispositivi compatibili.

Per gli appassionati che preferiscono la televisione tradizionale, la buona notizia è che la partita sarà visibile anche in chiaro su Rai Uno, insieme alla cerimonia inaugurale. La diretta sarà disponibile inoltre sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Su Rai Uno il commento sarà affidato a Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni, mentre su DAZN la telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Un torneo da record

L’avvio del Mondiale 2026 segna l’inizio di una competizione destinata a entrare negli annali del calcio. Con 48 squadre partecipanti, tre Paesi organizzatori e una formula completamente rinnovata, la manifestazione punta a diventare la più grande e seguita nella storia della FIFA.

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