Trofeo Emozione a Pordenone: strade chiuse e modifiche al traffico per la gara ciclistica

Sabato 13 giugno il Friuli occidentale ospiterà la sesta edizione del Trofeo Emozione, una delle gare ciclistiche dedicate alla categoria juniores più attese del territorio. I giovani talenti del ciclismo affronteranno un percorso di circa 130 chilometri, con partenza da Vivaro e arrivo nel cuore di Pordenone, in piazza XX Settembre. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva, il Comune ha predisposto una serie di limitazioni alla circolazione e divieti di sosta che interesseranno diverse vie cittadine.

L’arrivo della corsa nel centro di Pordenone

Secondo le previsioni degli organizzatori, il gruppo farà il suo ingresso nel territorio comunale di Pordenone provenendo da Azzano Decimo intorno alle 18.29, considerando la velocità media più elevata del primo concorrente.

Una volta entrati in città, i corridori percorreranno via Nuova di Corva, attraverseranno la rotatoria di Borgomeduna, quindi proseguiranno lungo viale Martelli, la rotatoria Rivierasca, viale Dante e nuovamente viale Martelli, prima di raggiungere il traguardo fissato in piazza XX Settembre alle ore 18.30.

Durante il passaggio della gara, la circolazione veicolare sarà temporaneamente sospesa lungo tutto il percorso per garantire la sicurezza degli atleti e degli spettatori.

Divieti di sosta dalle 14 alle 20

Per preparare l’area di arrivo e consentire il corretto svolgimento della manifestazione, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata dalle 14 alle 20 nelle seguenti zone:

piazza XX Settembre ;

; viale Dante nel tratto verso viale Martelli;

nel tratto verso viale Martelli; viale Martelli , dal tratto compreso tra viale Dante e l’ingresso del Parco Galvani fino a piazza XX Settembre;

, dal tratto compreso tra viale Dante e l’ingresso del Parco Galvani fino a piazza XX Settembre; viale Cossetti ;

; via dei Molini , tra viale Martelli e piazza della Motta;

, tra viale Martelli e piazza della Motta; via Roma ;

; vicolo Roma , nel collegamento tra via Roma e viale Martelli;

, nel collegamento tra via Roma e viale Martelli; piazza Giustiniano, dall’intersezione con viale Martelli fino all’ingresso del parcheggio multipiano del Tribunale.

Gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea per evitare sanzioni e la rimozione dei veicoli.

Le chiusure al traffico in vista dell’arrivo

Oltre ai divieti di sosta, sono previste anche importanti limitazioni alla circolazione. Dalle 18 alle 20 scatterà infatti il divieto di transito nelle principali strade interessate dall’arrivo della competizione.

Le chiusure riguarderanno viale Dante, viale Cossetti, via dei Molini, via Roma, vicolo Roma e piazza Giustiniano, nelle aree indicate dall’ordinanza.

L’obiettivo è garantire la massima sicurezza durante le fasi decisive della gara e consentire il passaggio dei corridori senza interferenze con il traffico cittadino.

Un appuntamento dedicato ai giovani talenti

Il Trofeo Emozione si conferma anche quest’anno un importante appuntamento per il ciclismo giovanile nazionale. La manifestazione richiama atleti della categoria juniores pronti a confrontarsi su un percorso impegnativo che attraversa il Friuli occidentale prima del suggestivo arrivo nel centro storico di Pordenone.

Per residenti e automobilisti sarà quindi fondamentale programmare gli spostamenti con anticipo, tenendo conto delle limitazioni previste nelle ore centrali del pomeriggio e della serata.

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