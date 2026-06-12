Pallacanestro Trieste, arriva l’offerta di Gianluca Mauro: l’ex presidente prova a salvare il club

Una possibile svolta per il futuro della Pallacanestro Trieste arriva da un nome molto caro alla tifoseria biancorossa. Gianluca Mauro, ex presidente dell’era Alma, ha presentato una lettera d’intenti per l’acquisizione della società, aprendo uno spiraglio in un momento particolarmente delicato per il club.

Il ritorno di una figura amata

Sei anni e mezzo dopo il suo addio alla dirigenza, Mauro torna al centro delle vicende biancorosse. L’11 giugno ha inviato il documento all’attuale proprietà e a Paul Matiasic, manifestando ufficialmente il proprio interesse a rilevare la società attraverso un gruppo di investimento.

La notizia ha immediatamente riacceso le speranze dei tifosi, che ricordano ancora il suo saluto alla città: “Oggi finisce la mia storia dirigenziale e comincia quella da tifoso”.

Cifra riservata e verifiche in corso

L’offerta economica è già stata formalizzata, ma l’importo resta riservato. La cifra definitiva potrà essere definita solo dopo un’approfondita analisi della situazione societaria.

A occuparsi delle verifiche saranno gli studi udinesi dell’avvocato Maurizio Miculan e della Usoni & Partners. L’obiettivo è completare il processo in tempi rapidi, compatibilmente con le scadenze necessarie per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie A.

Un segnale dopo settimane difficili

L’iniziativa arriva in una fase complessa per la Pallacanestro Trieste, segnata anche dal mancato accordo sul bando per la gestione del palazzetto e dalle tensioni emerse nelle ultime settimane.

Per questo la proposta di Mauro rappresenta il primo concreto segnale di interesse per il futuro del club.

“Tutto questo non può finire”

L’ex general manager ha espresso la speranza che l’attuale proprietà si renda disponibile ad aprire rapidamente una trattativa.

“Confido in una pronta disponibilità alla trattativa da parte dell’attuale proprietà, nell’intento condiviso di individuare la migliore soluzione per assicurare alla città di Trieste le soddisfazioni sportive che le competono e che merita”, ha dichiarato.

Per ora si tratta di una manifestazione d’interesse, ma abbastanza per riaccendere le speranze di una piazza che continua a ripetere il proprio slogan: “Tutto questo non può finire”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook