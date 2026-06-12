TEC4I FVG rinnova il Cda, innovazione e ricerca al centro della crescita regionale

TEC4I FVG conferma il proprio ruolo strategico nelle politiche di innovazione del Friuli-Venezia Giulia. L’Assemblea ordinaria dei soci di Friuli Innovazione Società consortile a responsabilità limitata, riunita a Udine nella sede di via Jacopo Linussio, ha approvato all’unanimità il rinnovo del Consiglio di amministrazione, la nomina del presidente e del revisore legale dei conti. Un passaggio istituzionale che, nelle parole della Regione, rafforza la funzione dell’hub regionale per ricerca, competenze, trasferimento tecnologico e sviluppo dei territori.

A intervenire all’assemblea è stata l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, che ha sottolineato come il rinnovo degli organi amministrativi rappresenti un momento di continuità e, al tempo stesso, di rilancio per un soggetto chiamato a sostenere imprese, giovani, ricerca e aree interne in una fase in cui l’innovazione è sempre più decisiva per la competitività del sistema produttivo.

Il nuovo Consiglio di amministrazione di TEC4I FVG

L’assemblea dei soci ha approvato all’unanimità la composizione del nuovo Consiglio di amministrazione. Fabiano Benedetti, designato dalla Camera di commercio di Pordenone-Udine, assume il ruolo di consigliere e presidente. Raffaella Gregoris è stata riconfermata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia come consigliere, mentre Giorgio Alberti è stato designato da Confindustria Udine.

Nel nuovo Cda entrano anche Fabrizio Rovatti, designato da Area Science Park come consigliere e amministratore delegato, e Angela Napolitano, indicata dal Comune di Udine. Confermato inoltre Andrea Cainero nel ruolo di revisore legale dei conti.

Si tratta di una squadra che riflette la natura stessa di TEC4I FVG: un soggetto consortile costruito sul dialogo tra istituzioni, sistema camerale, mondo produttivo, ricerca e territorio. Una rete che, secondo la Regione, dovrà continuare a rafforzarsi per accompagnare le imprese nelle sfide tecnologiche e organizzative dei prossimi anni.

Zilli: “Tecnologie, competenze e ricerca al servizio della crescita”

Nel suo intervento, l’assessore Barbara Zilli ha evidenziato il valore strategico dell’hub regionale. “Il rinnovo del Consiglio di amministrazione di TEC4I FVG conferma il ruolo dell’hub regionale nelle strategie industriali del Friuli-Venezia Giulia”, ha affermato, ribadendo l’impegno dell’Amministrazione regionale nel sostenere un percorso che mette insieme tecnologie, competenze, ricerca e imprese.

Per Zilli, TEC4I FVG è chiamato a essere un punto di raccordo tra esigenze del tessuto produttivo e capacità del sistema della ricerca. Un ruolo che diventa ancora più importante in un contesto economico caratterizzato da trasformazioni rapide: digitalizzazione, nuovi processi industriali, sostenibilità, attrazione di talenti e trasferimento tecnologico sono alcuni dei fronti sui quali le imprese regionali devono misurarsi.

L’assessore ha inoltre richiamato l’attenzione su due direttrici particolarmente rilevanti: la valorizzazione della montagna e il sostegno ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Due ambiti nei quali l’innovazione può diventare strumento concreto di sviluppo, inclusione e presidio dei territori.

Continuità con il percorso avviato dal 2018

Zilli ha rivolto un ringraziamento al presidente uscente Stefano Casaleggi e all’intero Consiglio di amministrazione per il lavoro svolto negli ultimi anni, estendendo la gratitudine anche a collaboratori, dipendenti e maestranze. Un riconoscimento che si inserisce nella volontà di dare continuità a un percorso avviato già dal 2018.

“L’obiettivo che ci eravamo dati dal 2018 era rafforzare questo soggetto come centro di eccellenza nell’innovazione tecnologica, nella ricerca di nuovi prodotti e nel supporto alle imprese”, ha ricordato l’assessore. Oggi, ha aggiunto, è possibile guardare ai risultati raggiunti e ai prossimi traguardi con fiducia, all’interno di una rete che coinvolge soci, enti di ricerca, distretti, università e sistema produttivo.

Il messaggio è chiaro: TEC4I FVG non viene considerato soltanto un organismo tecnico, ma uno snodo delle politiche industriali regionali, capace di mettere in relazione competenze diverse e di trasformarle in strumenti a disposizione delle aziende.

Più sinergia con università, ricerca e imprese

Tra gli elementi evidenziati dall’assessore c’è anche il valore della presenza dell’Università degli studi di Udine nel nuovo Consiglio di amministrazione. Un segnale interpretato come ulteriore rafforzamento del legame tra l’hub dell’innovazione e il mondo della ricerca universitaria.

La collaborazione tra università, enti scientifici, istituzioni e imprese è uno dei punti centrali per costruire percorsi di crescita stabili. In questo quadro, TEC4I FVG può svolgere una funzione di ponte: aiutare le aziende a intercettare competenze avanzate, favorire la nascita di nuovi progetti, sostenere la sperimentazione di prodotti e processi innovativi, accompagnare i territori nella transizione tecnologica.

Il riferimento ad Area Science Park, a Confindustria Udine, alla Camera di commercio di Pordenone-Udine, al Comune di Udine e alla Regione conferma la dimensione territoriale e trasversale dell’hub. Una governance che punta a rappresentare le diverse componenti dell’ecosistema regionale dell’innovazione.

Innovazione anche per la montagna e le aree interne

Nel suo intervento Zilli ha invitato TEC4I FVG a continuare a valorizzare anche la parte montana del Friuli-Venezia Giulia, richiamando l’esperienza di Agemont e le opportunità aperte dalla diffusione delle tecnologie dopo la pandemia.

Il tema è particolarmente significativo: la digitalizzazione, il lavoro da remoto, le infrastrutture tecnologiche e i servizi innovativi possono contribuire a ridurre le distanze tra aree urbane e territori montani. Per la Regione, l’innovazione non deve restare confinata nei poli produttivi più forti, ma diventare leva di sviluppo anche per le zone più fragili o periferiche.

In questa prospettiva, TEC4I FVG può contribuire a creare condizioni più favorevoli per imprese, professionisti e giovani che scelgono di restare o investire nelle aree interne. La sfida è trasformare le competenze diffuse sul territorio in opportunità economiche, occupazionali e sociali.

Giovani, competenze e futuro del sistema produttivo

Un altro aspetto centrale riguarda i giovani. L’assessore ha collegato il ruolo dell’hub regionale anche al sostegno delle nuove generazioni che si affacciano al mondo del lavoro. In un mercato sempre più orientato verso competenze digitali, tecniche e scientifiche, il rapporto tra formazione, ricerca e impresa diventa determinante.

TEC4I FVG può rappresentare uno spazio di incontro tra domanda e offerta di innovazione, aiutando le aziende a individuare professionalità adeguate e i giovani a entrare in contatto con percorsi ad alto valore aggiunto. Non si tratta soltanto di accompagnare la trasformazione tecnologica delle imprese, ma anche di rendere il Friuli-Venezia Giulia più attrattivo per talenti, ricercatori e nuove competenze.

“Le competenze del Friuli-Venezia Giulia sono espresse nelle aziende, nella formazione, nella ricerca e nei territori”, ha concluso Zilli. “TEC4I FVG può continuare a essere un punto di riferimento per trasformarle in opportunità, sostenendo imprese e giovani in un futuro che richiede visione, collaborazione e capacità di evolvere”.

Un hub strategico per la competitività regionale

Il rinnovo del Consiglio di amministrazione segna dunque una nuova fase per TEC4I FVG, nel segno della continuità ma anche della responsabilità verso le prossime sfide. L’hub regionale è chiamato a consolidare il proprio ruolo di motore dell’innovazione e di facilitatore tra imprese, ricerca e istituzioni.

Per il Friuli-Venezia Giulia, investire su un soggetto come TEC4I FVG significa puntare su un modello di crescita fondato su competenze, collaborazione e capacità di anticipare i cambiamenti. Un percorso che riguarda la competitività delle imprese, ma anche la tenuta dei territori, l’occupazione qualificata e la possibilità di costruire nuove opportunità per le generazioni future.

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