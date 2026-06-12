Weekend in Friuli-Venezia Giulia: sport, festival, concerti e sapori da non perdere il 13 e 14 giugno

Il fine settimana del 13 e 14 giugno si preannuncia ideale per trascorrere qualche ora all’aria aperta. Le previsioni indicano un clima gradevole, più vicino alla primavera che all’estate, perfetto per partecipare ai numerosi eventi organizzati in tutto il Friuli-Venezia Giulia. Dallo sport alla cultura, passando per musica, arte e gastronomia, le occasioni per divertirsi non mancano.

Sport tra inclusione e divertimento per le famiglie

Sabato 13 giugno il centro di Udine ospiterà la seconda edizione della Friuli Doc Run, manifestazione podistica competitiva e non competitiva dedicata alla memoria di Lorenzo Parelli, il giovane studente scomparso nel 2022 durante un percorso di alternanza scuola-lavoro. A partire dalle ore 18 prenderanno il via diverse gare che uniranno attività sportiva e sensibilizzazione sul tema della sicurezza sul lavoro.

Lo sport sarà protagonista anche domenica 14 giugno con la prima edizione della Giornata di sport per tutti, organizzata nel quartiere Chiavris-Paderno di Udine. Dalle 8.30 bambini e famiglie potranno cimentarsi in numerose discipline sportive grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio. Dopo la pastasciutta comunitaria prevista a pranzo, il pomeriggio proseguirà con attività e incontri insieme a grandi campioni friulani del passato.

Arte, cinema e libri animano il territorio

Tra gli appuntamenti culturali spicca il ritorno del Cinebike Festival, il particolare “drive in” dedicato agli amanti del cinema e della bicicletta. Da venerdì a domenica Piazza Grande a Palmanova ospiterà proiezioni cinematografiche, degustazioni e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio.

A Udine, sabato 13 giugno, Piazza San Giacomo si trasformerà in una grande galleria d’arte a cielo aperto grazie ad Art Park. L’evento porterà nel cuore della città oltre 500 opere realizzate da circa 100 artisti, offrendo ai visitatori una straordinaria panoramica sulla creatività contemporanea.

Gli appassionati di lettura potranno invece fare tappa a Tolmezzo Vie dei Libri, il festival letterario che torna per la sua quarta edizione. Tra gli ospiti figurano nomi prestigiosi come Ilaria Tuti, Toni Capuozzo e Antonio Caprarica. Il programma prevede oltre trenta appuntamenti culturali, accompagnati da stand gastronomici con specialità locali.

Creatività e sostenibilità al Parco Moretti

Da venerdì a domenica il Parco Moretti di Udine ospiterà una nuova edizione di Terminal, il festival dedicato alla creatività, alla sostenibilità e alle arti performative. In programma spettacoli dal vivo, artisti italiani e internazionali, aree relax e stand dedicati al food & drink.

Alla scoperta dei sapori della montagna

Per gli amanti dell’enogastronomia torna “In rifugio c’è più gusto”, iniziativa che valorizza le eccellenze delle montagne friulane. Sabato 13 giugno è previsto un laboratorio all’Antico Molino Persello, presso il rifugio Fabiani di Paularo. Domenica 14 giugno spazio invece a un incontro didattico all’Apicoltura Rudy Screm, sempre a Paularo, per conoscere da vicino il mondo delle api e della produzione del miele.

Musica e spettacolo tra magia e tradizione

Tra gli appuntamenti serali più attesi c’è quello con Antonio Casanova, celebre illusionista televisivo, protagonista sabato 13 giugno al Teatro Vittoria di Fagagna con lo spettacolo “Incantesimi. La musica non è mai stata così magica”, inserito nella rassegna Vittoria Estate.

Venerdì 12 giugno, invece, la suggestiva cornice della casaforte La Brunelde di Arcano ospiterà alle 21 l’Ethno Trio, formazione musicale che fonde sonorità folk, etniche e classiche in una serata immersa nel fascino di una delle dimore storiche più belle del Friuli.

Tra eventi sportivi, festival culturali, concerti e appuntamenti gastronomici, il weekend offre dunque opportunità per tutti i gusti, confermando ancora una volta la vivacità del calendario estivo del Friuli-Venezia Giulia.

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