Caldo, a Pordenone scatta il Piano Emergenza 2026: acqua a domicilio e aiuti per anziani e fragili

Il Comune di Pordenone ha attivato il Piano Emergenza Caldo 2026, un programma di prevenzione e assistenza pensato per proteggere le persone più vulnerabili durante le ondate di calore estive. L’iniziativa, coordinata dall’Assessorato alle Politiche Sociali, coinvolge una rete territoriale composta da Polizia Locale, Asfo, Croce Rossa Italiana, Associazione San Valentino, Auser Fabiano Grizzo e Aifa.

Una rete di supporto per affrontare il caldo

L’obiettivo del piano è quello di ridurre i rischi sanitari e sociali legati alle alte temperature, garantendo assistenza concreta a chi si trova in condizioni di fragilità.

“L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni predisposte dal Comune in un’ottica di salute, prevenzione e tutela delle persone più vulnerabili”, sottolinea l’assessora alle Politiche Sociali Guglielmina Cucci, evidenziando come le ondate di calore rappresentino un fenomeno sempre più frequente anche sul territorio pordenonese.

Attività estive dedicate agli over 65

Il Piano Emergenza Caldo si affianca ad altre iniziative rivolte alla popolazione anziana. Dal 22 giugno al 17 luglio prenderà il via il Grest Over 65, mentre dal 20 luglio al 14 agosto saranno organizzati i “Pomeriggi in Villa” negli spazi di Villa Baschiera Tallon.

Le attività, realizzate in collaborazione con la cooperativa sociale Foenis e la Fondazione Pia Baschiera e Arrigo Tallon, hanno già registrato il tutto esaurito, confermando il forte interesse della comunità.

Consigli utili e numeri da contattare

Per sensibilizzare la cittadinanza, il Comune ha predisposto una brochure informativa contenente suggerimenti pratici per difendersi dalle ondate di calore, con particolare attenzione ad anziani e bambini molto piccoli.

Sul dépliant sono riportati anche tutti i numeri utili da contattare in caso di necessità:

Servizio Sociale: 0434 392711 (lunedì-giovedì 8-17, venerdì 8-14)

0434 392711 (lunedì-giovedì 8-17, venerdì 8-14) Polizia Locale: 0434 392811 (tutti i giorni 8-24, festivi 8-20)

0434 392811 (tutti i giorni 8-24, festivi 8-20) Continuità assistenziale: 116117

116117 Emergenze: 112

In caso di problemi sanitari, il primo riferimento resta comunque il medico di medicina generale.

Trasporti, spesa, farmaci e acqua a domicilio

Le associazioni coinvolte nel progetto garantiranno numerosi servizi di prossimità, tra cui trasporto di persone, consegna della spesa, recapito di farmaci, soccorso alimentare e, nei casi segnalati dalla rete territoriale, anche la consegna gratuita di acqua a domicilio.

I cittadini possono rivolgersi a:

Associazione San Valentino: 347 1997056 – 349 6300486

347 1997056 – 349 6300486 Croce Rossa di Pordenone: 335 1919347

335 1919347 Aifa: 327 7823159

327 7823159 Auser Fabiano Grizzo: 380 4744483

Particolare attenzione è riservata ai nuclei familiari di Pordenone che vivono situazioni di vulnerabilità. Per loro è possibile richiedere gratuitamente la consegna dell’acqua a domicilio contattando il Servizio Sociale o l’Associazione San Valentino.

Un sistema di protezione sociale contro le ondate di calore

Con l’attivazione del Piano Emergenza Caldo 2026, il Comune di Pordenone conferma il proprio impegno nel rafforzare la rete di protezione sociale e nel promuovere interventi di comunità e prossimità, fondamentali per affrontare in sicurezza i periodi di caldo intenso e tutelare le fasce più fragili della popolazione.

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