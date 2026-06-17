Calcio
Mondiali, Argentina-Algeria 3-0: Messi firma una tripletta all’esordio e aggancia Klose
L’Argentina travolge l’Algeria all’esordio mondiale grazie a una tripletta di Lionel Messi, che raggiunge Klose in vetta alla classifica marcatori di tutti i tempi.
L’Argentina, campione del mondo in carica, inizia nel migliore dei modi il proprio cammino ai Mondiali, superando l’Algeria con un netto 3-0 grazie a una straordinaria prestazione di Lionel Messi. Il capitano della Selección realizza una tripletta che gli consente di raggiungere Miroslav Klose in vetta alla classifica dei migliori marcatori della storia dei Mondiali a quota 16 reti.
Dopo le preoccupazioni legate alle sue condizioni fisiche e ai dubbi sulla partecipazione alla sua sesta Coppa del Mondo, la Pulga ha risposto sul campo con una prestazione da autentico fuoriclasse, trascinando la squadra di Lionel Scaloni alla vittoria nel match d’esordio.
Due gol annullati e poi il capolavoro di Messi
La gara si apre subito con emozioni. Dopo appena cinque minuti Messi trova la rete su assist di Lautaro Martinez, ma il VAR annulla tutto per un fuorigioco millimetrico. Pochi minuti più tardi anche l’Algeria vede cancellato il possibile vantaggio firmato da Chaibi, anch’esso pescato oltre la linea difensiva per questione di centimetri.
Il primo gol valido arriva al 17′. Messi riceve palla al limite e lascia partire un magnifico sinistro che non lascia scampo a Luca Zidane, figlio della leggenda francese Zinedine Zidane.
Tripletta storica nella ripresa
L’Argentina continua a controllare il gioco e trova il raddoppio al 60′. Mac Allister prova la conclusione dalla distanza, Zidane respinge in modo impreciso e Messi si avventa sul pallone depositandolo in rete.
Il sigillo definitivo arriva al 76′, ancora con il numero 10 argentino protagonista. Altro sinistro preciso da fuori area e pallone nell’angolo per il definitivo 3-0 che scatena la festa albiceleste.
Con questi tre gol Messi raggiunge il record di Klose e si candida ancora una volta a protagonista assoluto della competizione, rispondendo anche alla doppietta realizzata poche ore prima da Kylian Mbappé con la Francia.
Argentina già in testa al girone
Grazie al successo contro l’Algeria, l’Argentina aggancia l’Austria in vetta al Gruppo J. La nazionale guidata da Ralph Rangnick aveva infatti superato la Giordania per 3-1.
Oltre a Messi, buone indicazioni per Scaloni arrivano da Lisandro Martinez, da Enzo Fernandez e da Mac Allister, protagonisti di una prova solida. Meno brillante invece Almada, sostituito a inizio ripresa.
Per l’Algeria si salva soprattutto Ait-Nouri, mentre pesa la prestazione negativa del portiere Luca Zidane, protagonista dell’errore che ha favorito il secondo gol argentino.
Le pagelle
Argentina
- E. Martinez 6
- Montiel 6 (46′ Molina 6)
- Romero 6 (80′ Otamendi sv)
- Lisandro Martinez 6,5
- Medina 6
- De Paul 7
- Enzo Fernandez 6,5
- Mac Allister 6,5
- Almada 5,5 (55′ Nico Gonzalez 6)
- Messi 9
- Lautaro Martinez 5,5 (55′ Julian Alvarez 6)
Ct. Scaloni
Algeria
- Zidane 5
- Belghali 5,5
- Mandi 5,5
- Bensebaini 5
- Ait-Nouri 6
- Bentaleb 5,5 (81′ Boulbina sv)
- Bouadoui 5,5 (64′ Aouar 5,5)
- Chaibi 6
- Maza 5,5 (82′ Zerrouki sv)
- Hadj Moussa 5,5 (64′ Mahrez 5,5)
- Gouiri 5 (64′ Amoura 5,5)
Ct. Petkovic
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