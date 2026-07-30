Gorizia-Budapest in carrozza, viaggio annullato per il caldo: esplode la polemica sui cavalli

Il viaggio simbolico in carrozza da Gorizia a Budapest, organizzato per celebrare le radici comuni della Mitteleuropa, non partirà come previsto. La carovana storica, composta da quattro carrozze trainate da cavalli, avrebbe dovuto lasciare piazza Transalpina nella mattinata di venerdì 31 luglio, ma è stata annullata a causa delle temperature elevate, come confermato dal sindaco Rodolfo Ziberna. Intanto resta acceso il dibattito tra la Lav Friuli-Venezia Giulia e le associazioni promotrici sull’impiego degli animali nell’iniziativa.

L’iniziativa tra Italia, Slovenia e Ungheria

L’evento era stato organizzato dall’Associazione Mitteleuropa e dall’Afac (Associazione friulana appassionati carrozze). L’itinerario prevedeva un percorso di circa una settimana attraverso Italia, Slovenia e Ungheria, con arrivo a Budapest il 6 agosto.

Secondo il presidente dell’Associazione Mitteleuropa, Paolo Petiziol, l’obiettivo era valorizzare i legami storici e culturali tra i territori: “L’idea è dimostrare alla Mitteleuropa quanto siamo vicini, tanto che si può ancora andare a cavallo da un luogo all’altro”.

Le critiche della Lav Friuli Venezia Giulia

L’iniziativa ha però suscitato la dura presa di posizione della Lav Friuli Venezia Giulia, che ha contestato l’utilizzo dei cavalli in un evento di promozione istituzionale.

Secondo l’associazione animalista, la cooperazione europea e la promozione del territorio non necessitano della trazione animale. Nella nota diffusa viene evidenziato come otto cavalli sarebbero stati impiegati per trainare quattro carrozze lungo un itinerario internazionale in un periodo caratterizzato da temperature elevate.

Pur riconoscendo la presenza di soste e accorgimenti organizzativi, la Lav sostiene che il percorso avrebbe comunque comportato un rilevante impegno fisico per gli animali. Per questo motivo aveva annunciato una manifestazione pacifica in piazza Transalpina, con la lettura di testimonianze dedicate a cavalli sottratti allo sfruttamento.

L’intervento del sindaco Ziberna

Di fronte alle polemiche, il sindaco Rodolfo Ziberna ha contattato le associazioni promotrici esprimendo la preoccupazione dell’amministrazione comunale per le possibili conseguenze delle alte temperature sul benessere dei cavalli, richiamando anche il Regolamento comunale per la tutela degli animali.

Successivamente è stato lo stesso primo cittadino a comunicare che la partenza della carovana è stata annullata proprio a causa del caldo, precisando che gli organizzatori avevano comunque escluso qualsiasi comportamento che potesse compromettere la salute degli animali.

La replica degli organizzatori

Con una nota congiunta, Associazione Mitteleuropa e Afac hanno ribadito che “la nostra priorità assoluta sono i cavalli”, sostenendo che la comunicazione sull’evento fosse stata incompleta.

Le due associazioni spiegano che il viaggio aveva una funzione esclusivamente figurativa e che non era previsto alcun tragitto di cento chilometri con i cavalli a trainare le carrozze. Gli spostamenti tra le varie tappe sarebbero avvenuti con modalità differenti, mentre i cavalli sarebbero stati impiegati solo all’alba o nelle ore notturne, limitatamente ad alcune riprese nei luoghi di partenza e di arrivo, evitando le ore più calde della giornata e nel rispetto del loro benessere.

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