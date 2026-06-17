Pordenone, arriva l’estate dei concerti: ecco come cambiano accessi e orari al Parco San Valentino

L’estate musicale di Pordenone è pronta a entrare nel vivo con il ritorno del Pordenone Blues Festival, giunto alla sua 35esima edizione, e con il cartellone di Pordenone Live. Da giugno a settembre il Parco San Valentino ospiterà alcuni dei principali appuntamenti musicali della stagione, richiamando migliaia di spettatori. Per garantire il corretto svolgimento degli eventi saranno però introdotte diverse limitazioni e modifiche agli accessi all’area verde cittadina.

Un’estate di grandi nomi sul palco

Il programma prenderà il via il 20 giugno con Riccardo Cocciante, primo grande protagonista della stagione. Nei mesi successivi si alterneranno artisti italiani e internazionali di primo piano, tra cui Frah Quintale, Earth, Wind & Fire Experience, Goran Bregović, i Dogstar guidati dall’attore Keanu Reeves, i Subsonica, Toby Lee, Yngwie Malmsteen, gli Skunk Anansie, fino ai leggendari Judas Priest e all’evento finale con Benny Benassi e lo spettacolo di droni.

Un calendario particolarmente ricco che trasformerà il Parco San Valentino in uno dei principali poli musicali del Nordest durante l’estate.

Le chiusure per montaggio e smontaggio delle strutture

Per consentire l’allestimento e la successiva rimozione delle strutture necessarie agli spettacoli, l’area nord del Parco San Valentino, limitatamente alla zona dedicata ai concerti, sarà soggetta a chiusure programmate.

Le operazioni di montaggio interesseranno il periodo dal 12 giugno al 30 settembre 2026, mentre quelle di smontaggio si protrarranno dal 28 luglio al 10 ottobre 2026, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 19.

Accessi modificati nei giorni degli spettacoli

In occasione di ogni concerto, l’area nord del parco verrà completamente chiusa dalle 13:30 fino all’1 del giorno successivo.

Sarà comunque garantito il passaggio verso l’area sud del parco, ma esclusivamente tra le 8 e le 14, attraverso una corsia dedicata predisposta per consentire il transito degli utenti.

Ulteriori limitazioni scatteranno in serata: nelle giornate interessate dagli eventi, infatti, l’area sud del Parco San Valentino chiuderà alle 19:30, permettendo così il completo deflusso dei visitatori prima dell’apertura degli spettacoli.

Il calendario dei concerti

Ecco tutti gli appuntamenti in programma al Parco San Valentino:

Riccardo Cocciante – 20 giugno

– 20 giugno Frah Quintale – 3 luglio

– 3 luglio Earth, Wind & Fire Experience – 10 luglio

– 10 luglio Goran Bregović – 11 luglio

– 11 luglio Dogstar – 14 luglio

– 14 luglio Subsonica – 17 luglio

– 17 luglio Toby Lee – 18 luglio

– 18 luglio Yngwie Malmsteen – 26 luglio

– 26 luglio Skunk Anansie – 27 luglio

– 27 luglio Judas Priest – 3 settembre

– 3 settembre Benny Benassi e spettacolo di droni – 4 settembre

Un’estate di musica nel cuore della città

L’edizione 2026 del Pordenone Blues Festival e di Pordenone Live porterà in città alcuni tra i più importanti artisti della scena nazionale e internazionale. Per chi frequenta abitualmente il Parco San Valentino sarà quindi importante tenere conto delle modifiche agli accessi e degli orari di chiusura previsti durante tutta la stagione degli eventi.

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