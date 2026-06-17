Scadenza Pnrr imminente: a Udine quasi tutti i cantieri sono arrivati al traguardo

Il Comune di Udine si avvicina alla scadenza del 30 giugno 2026, termine fissato per il completamento degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con un quadro che, secondo l’amministrazione, conferma il rispetto delle tempistiche previste. Il report presentato alla Giunta fotografa una situazione caratterizzata da numerose opere già concluse e collaudate, mentre altri cantieri si trovano nelle fasi finali di realizzazione.

Scuole: nuove strutture e riqualificazioni

Tra gli interventi già completati spicca la nuova palestra della scuola primaria Mazzini, realizzata con un investimento superiore a 2,5 milioni di euro. L’edificio è stato progettato secondo gli standard Nzeb (Nearly Zero Energy Building) ed è dotato di un impianto fotovoltaico da 40 kilowatt.

Conclusa anche la nuova scuola dell’infanzia e asilo nido di via Adige, nell’area dell’ex caserma Osoppo. La struttura ospita spazi per 60 bambini del nido e 80 della scuola dell’infanzia, oltre a una mensa comune e a un’area verde esterna di oltre 3.500 metri quadrati.

Si avvia invece alla conclusione la riqualificazione della scuola secondaria di primo grado Fermi di via Pradamano. L’intervento, del valore complessivo di 6,62 milioni di euro, comprende l’adeguamento sismico dell’edificio e delle due palestre, oltre a lavori di efficientamento energetico. La fine dei lavori è prevista per il 24 giugno, quindi entro i termini del Pnrr.

Mobilità sostenibile: completate le nuove ciclabili

Importanti progressi anche sul fronte della mobilità sostenibile. Il progetto dedicato ai collegamenti ciclabili tra le sedi universitarie e la stazione ferroviaria è suddiviso in tre lotti.

I primi due tratti risultano già conclusi e collaudati, mentre il terzo è sostanzialmente terminato e necessita soltanto di alcune lavorazioni accessorie. Completato anche il percorso ciclabile casa-lavoro previsto dal Biciplan, lungo l’asse tra via Gino Pieri, via Cotonificio, via Friuli e via Buia fino al collegamento con il Comune di Tavagnacco.

San Domenico e housing sociale

Tra i progetti più significativi figura il programma Pinqua di San Domenico, destinato all’edilizia residenziale pubblica. L’intervento prevede la demolizione di otto palazzine e la costruzione di un nuovo complesso composto da quattro edifici per un totale di 73 appartamenti, oltre a servizi per il quartiere, una biblioteca, una sala studio e nuovi parcheggi. Anche in questo caso la conclusione dei lavori è prevista per il 24 giugno.

Sul fronte dell’inclusione sociale sono stati completati gli interventi negli alloggi comunali di via Sappada e via Asmara, destinati a favorire l’autonomia delle persone con disabilità attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche. Terminati inoltre i lavori negli alloggi di via dell’Agricoltura, destinati al progetto Housing First per famiglie in condizioni di grave marginalità.

Nuovi servizi nell’area dell’ex caserma Osoppo

Sono stati completati anche i lavori della nuova Stazione di Posta, realizzata nell’ex palazzina dei Vigili del Fuoco e destinata ad accogliere persone in condizioni di fragilità sociale o senza dimora.

Nell’area dell’ex caserma Osoppo trova spazio inoltre il nuovo Centro per l’Impiego, inserito nel programma di potenziamento delle politiche attive del lavoro sviluppato insieme alla Regione.

Mercato ortofrutticolo, ultimi lavori dopo il maltempo

Procede verso il traguardo anche il grande intervento di riqualificazione del Mercato Ortofrutticolo di Udine, un’opera da oltre 12,6 milioni di euro, di cui 10 milioni finanziati dal Pnrr.

Il progetto comprende la realizzazione di un magazzino automatizzato, una nuova centrale tecnologica, impianti fotovoltaici, sistemi di recupero dell’acqua piovana, nuove pavimentazioni e colonnine per la ricarica elettrica. Attualmente il cantiere è interessato da una sospensione temporanea dovuta agli eventi meteorologici del 10 giugno, ma il Comune sta effettuando le verifiche necessarie per garantire la conclusione entro la scadenza prevista.

Venanzi: “Monitoraggio costante e rispetto delle scadenze”

“Il quadro presentato oggi alla Giunta conferma che il Comune di Udine ha seguito con grande attenzione la fase di attuazione degli interventi finanziati dal Pnrr”, ha dichiarato il vicesindaco con delega al Pnrr Alessandro Venanzi.

Secondo l’esponente della Giunta, il rispetto dei tempi è stato possibile grazie a un intenso lavoro di coordinamento tecnico e amministrativo, necessario per rispettare scadenze, obiettivi e procedure di rendicontazione previste dal Piano.

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