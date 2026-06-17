TEC4I FVG rilancia il polo di Amaro: nuovi spazi per imprese, formazione ed eventi

Amaro torna al centro della mappa regionale dell’innovazione, dei servizi alle imprese e della formazione. Gli spazi gestiti da TEC4I FVG all’interno del Carnia Industrial Park accolgono infatti le prime nuove realtà aziendali dopo il percorso di riqualificazione della sede: tra queste figurano MAW – Agenzia per il Lavoro e il Gruppo Generali, che hanno scelto il polo carnico come presidio operativo sul territorio.

Una scelta che conferma la vocazione della struttura di Amaro come luogo di riferimento per imprese, professionisti, enti, attività formative, incontri ed eventi, in una posizione strategica per l’area montana del Friuli-Venezia Giulia.

Una sede rinnovata nel cuore della Carnia produttiva

La sede TEC4I FVG di Amaro si trova all’interno del Carnia Industrial Park, contesto produttivo di rilievo per il territorio montano e per l’intero sistema economico regionale. Qui l’hub regionale per l’innovazione gestisce il blocco centrale della struttura, oggi riorganizzato per rispondere a esigenze diverse: dall’insediamento stabile di imprese alla disponibilità temporanea di spazi per riunioni, corsi, workshop e conferenze.

Gli ambienti comprendono una reception, diversi uffici di piccole dimensioni disponibili per aziende e professionisti, ulteriori superfici al piano superiore, una sala convegni capace di ospitare fino a 120 partecipanti, una sala riunioni, una sala per incontri e diverse aule formative.

Alcuni spazi sono già utilizzati in via esclusiva da ITS Alto Adriatico, a conferma del legame tra innovazione, competenze tecniche e formazione specialistica.

MAW e Generali tra le prime realtà insediate

Il rilancio degli spazi di Amaro ha già prodotto i primi risultati concreti. MAW – Agenzia per il Lavoro ha aperto uno sportello nella sede carnica, rafforzando così la propria presenza in Friuli-Venezia Giulia e il rapporto diretto con imprese, lavoratori e comunità locali.

“Si tratta di un investimento in cui crediamo molto, che consolida ulteriormente la presenza di MAW in Friuli-Venezia Giulia e rafforza la nostra vicinanza a persone, aziende e comunità locali”, ha dichiarato Paolo Bellotto, Managing Director Nordest MAW SPA.

Accanto a MAW, anche il Gruppo Generali ha individuato negli ambienti gestiti da TEC4I FVG uno spazio adatto allo sviluppo delle proprie attività sul territorio. Il nuovo presidio consentirà di offrire consulenza e servizi assicurativi agli insediati del Carnia Industrial Park, con incontri di approfondimento, analisi personalizzate per imprese e dipendenti e soluzioni dedicate.

“L’insediamento negli ambienti gestiti da TEC4I FVG ci permette di offrire agli insediati del Carnia Industrial Park attività di consulenza e servizi assicurativi, incontri di approfondimento, analisi personalizzate per imprese e dipendenti e soluzioni dedicate”, ha spiegato Ivan Voltan, rappresentante dell’agenzia Generali di Tolmezzo.

Spazi per imprese, formazione, eventi e servizi territoriali

La riqualificazione della sede ha reso il complesso di Amaro più adatto a ospitare un ampio ventaglio di attività. Gli spazi possono essere utilizzati per sedi operative, sportelli territoriali, riunioni aziendali, corsi di formazione, incontri istituzionali, presentazioni, conferenze ed eventi.

Si tratta di una dotazione particolarmente importante per l’area montana, dove la disponibilità di ambienti moderni, attrezzati e facilmente raggiungibili può contribuire a rafforzare la presenza di servizi e attività economiche sul territorio.

La sede è inoltre favorita dalla vicinanza all’uscita autostradale e dalla disponibilità di parcheggi, due elementi che la rendono funzionale anche per iniziative con partecipanti provenienti da altre zone del Friuli-Venezia Giulia e dai territori limitrofi.

Un presidio operativo per la montagna friulana

Il progetto legato agli spazi TEC4I FVG di Amaro assume un valore che va oltre la semplice disponibilità di uffici. La presenza di nuove realtà aziendali, servizi professionali e attività formative contribuisce infatti a consolidare un presidio operativo per la montagna friulana, capace di mettere in relazione imprese, lavoratori, studenti, professionisti ed enti.

In questo senso, la sede carnica si propone come un luogo flessibile, dove innovazione e servizi possono incontrarsi con i fabbisogni concreti del territorio. L’arrivo di MAW e Generali rappresenta un primo segnale significativo di interesse verso una struttura che punta a diventare sempre più un punto di riferimento per il sistema produttivo locale.

Come richiedere informazioni sugli spazi

Gli spazi TEC4I FVG di Amaro sono disponibili per aziende, professionisti, enti e realtà formative interessati a uffici, sale attrezzate o ambienti per attività continuative e temporanee.

Per informazioni sugli spazi disponibili, sulle sale per eventi e sulle possibilità di insediamento è possibile scrivere a: spazi@tec4ifvg.it.

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